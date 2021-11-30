香港女星高海寧外型性感，高海寧以美艷顏值和34D傲人上圍，擁有「香港波神」的美名，近年並陸續演出電視劇《三十而已》、《反黑路人甲》、《婚姻合伙人》等作品，親民的高海寧也不吝嗇在網上分享生活日常，熱愛運動的高海寧近日則曬出在海邊做瑜珈照，以背影入鏡的她，第一眼看還以為沒穿衣，不過其實是高海寧身穿膚色上衣，和身體融為一體，看起來的視覺效果。

照片中，高海寧坐在沙灘上做瑜珈，以背影入鏡的她，在夕陽下高舉雙手，動作氣質又優美，不過第一眼看照片，還以為高海寧只穿白色長褲、沒穿上衣，不過放大照片、仔細看，其實是高海寧身穿膚色短版上衣，導致衣服和身體融為一體。

高海寧身穿膚色短版上衣，導致衣服和身體融為一體。（圖／取材自高海寧微博）

高海寧曬海邊瑜珈照讓她纖細身材被看光，性感又不失健康美，網友也紛紛留言讚：「身材超好」、「姐姐好性感」、「美景配美人太享受」。其實高海寧過去曾透露，自己天生容易水腫，因此會靠瑜珈保持身材，而本身就保有運動習慣的高海寧，不論是重訓、滑水、滑板、衝浪等運動也都大膽嘗試。

34歲高海寧是演藝圈的美女代表，她在2008年參選香港小姐、拿下旅遊大使獎而出道，高海寧2013年在電視劇《法網狙擊》飾演遭性侵的「紀慕芝」打開知名度，高海寧接著以演技證明自己，以《使徒行者》拿下「最喜愛TVB飛躍進步女藝員」，並在2016年在愛情喜劇《愛情食物鏈》飾演魚販，成功擺脫花瓶形象，高海寧也陸續交出電視劇《三十而已》、《反黑路人甲》、《金宵大廈》等作品，人氣很夯。