中央選舉委員會將於12月18日舉行公民投票，而依公民投票法規定「中華民國國民，除憲法另有規定外，年滿18歲，未受監護宣告者，有公民投票權」，勞動部也指定公民投票日為《勞動基準法》第37條所定放假日，公民投票日當日，雇主應依法讓18歲以上的國人放假一日，工資照給；至於具投票權但當日原屬勞工的休息日或例假者，勞工本得於當日行使投票權，因此不另外給假。

勞動部條件司副司長王金蓉說，雇主如果需要具投票權的勞工於投票日出勤工作，必須在不妨礙其投票意願的前提下，徵得勞工同意，如果公投日原本就是勞工的工作日，則雇主應加倍發給出勤時段的工資，且投票權僅能在投票當日行使，性質與一般國定假日不同，因此，投票日不得再與其他工作日調移；但若勞資雙方合意，也可約定補休。

王金蓉提及，依公投法規定，具有公民投票權的人有一定的資格限制，因此若勞工為外國人、18歲以下等，雇主可不發給國定假日的加倍工資。

勞動部提醒，雇主未依法給假或給薪者，可處2萬元至100萬元的罰鍰，並應補給工資。