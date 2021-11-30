有「泰國第一神顏」之稱的29歲泰國混血女星黛薇卡霍內（Mai Davika/Davika Hoorne），擁有泰國與比利時混血精緻五官以及175cm的高䠷身材，讓她在演藝圈中成為耀眼之星，驚人的美貌更是紅遍全亞洲。而經常透過社群平台與粉絲們互動、分享生活的她，今（30）日曬出活動造型側拍照，超狂的身形再度令網友們驚艷不已。

擁有高超時尚品味的黛薇卡，經常透過社群平台在網路上分享穿搭及工作側拍，成為不少女性的穿搭指南，也是不少精品愛用的女星之一。而今日疑似受邀出席活動的她，在IG上曬出一系列造型側拍美照，只見她穿著一件黑色長袖短版上衣，搭配同款式長裙，而上衣與裙子上下深V並以碎鑽拼接的性感設計，使她原本就纖細的腰線顯得更加矚目，火辣的腹肌馬甲線一覽無遺，網友看到後忍不住大讚「果然是性感小腰精」、「這身材真不科學」、「腹肌實在太狂了」、「這身材到底怎麼練的」、「我的性感女神」。

黛薇卡霍內出道時便憑著「絕世美顏」與超狂水蛇腰聞名，還曾2度入選「全球百大美女」的榜單中。而黛薇卡霍內自然又精湛的演技，也使得她在多部電影及電視劇中獲得注意，並以電影《戀愛病發》獲得有「泰國奧斯卡」之稱的金天鵝最佳女主角獎，人氣直衝天際。