聖誕節前寫信給聖誕老公公是許多人的童年回憶，孩子們相信聖誕老公公會實現他們所許下的願望、期盼收到聖誕禮物。雲朗觀光集團在聖誕佳節傳遞善的初衷，守護偏鄉與弱勢孩童的聖誕心願，給予他們最暖心的聖誕驚喜，旗下君品酒店、雲品酒店、翰品酒店(新莊、桃園、高雄、花蓮)、兆品酒店(台中、嘉義)，八間飯店聯合發起「聖誕老公公是你嗎?」許願樹活動，由飯店與民眾一同認領孩童的聖誕心願禮物、以及小額「聖誕樂捐」活動，邀請大家共同幫助有需要的孩童，讓愛傳遞到各個角落。

即日起至12/19日，雲朗觀光旗下飯店的「聖誕老公公是你嗎?」許願樹禮物募集行動，這次公益對象包含紅葉國小、台灣脊柱裂守護協會、蒜頭國小、古風國小、春陽國小、飛揚福利服務協會等偏鄉小學與機構的孩童，請學童在聖誕心願小卡上寫下願望、或聖誕節是否有想要感謝的對象，以及想要送給感謝的對象什麼禮物，再由飯店人員將心願卡掛置飯店的聖誕樹上，邀請旅客參與聖誕禮物募集為孩童圓夢；並且同步於社群平台宣傳，歡迎大眾認領孩童的聖誕心願，成為他或她的專屬聖誕老公公。

延續去年「聖誕樂捐」送暖做愛心活動，雲朗觀光鼓勵旅客小額捐款，幫助台灣脊柱裂守護協會的脊柱裂病友，讓聖誕節更加充滿溫度。脊柱裂是脊柱骨因先天性成形不全，產生各種先天性神經障礙而造成多種的併發症。雲朗觀光集團希望藉由鼓勵「聖誕樂捐」的善舉，讓更多人認識這一群需要被社會所關注與關懷的弱勢族群，並給予他們實質的支持與鼓勵。雲朗觀光認為聖誕節所代表的意義為愛、感恩、分享和惜福，希望藉由節日傳遞出這樣的精神，因此邀請客人參與許願樹禮物募集活動，以散播愛為初衷，藉由實現偏鄉、以及弱勢孩子們的禮物心願，不論是一個書包、一個鉛筆盒，又或是為感謝的親人所許下的心願，在這溫馨佳節集結出愛的力量。雲朗觀光旗下飯店也化身為樂捐的平台，拉近人與人的距離，並串聯社群平台讓更多人看見他們的身影，邀請民眾與飯店一同溫暖度過聖誕節慶。今年雲朗觀光集團旗下飯店也再度在飯店大廳打造「聖誕角落」，12/18(六)至12/26(日)飯店會有小精靈與聖誕老公公驚喜現身，和入住旅客拍照互動，增添聖誕佳節的歡樂氛圍。同期間，部分館別還有舉辦聖誕節睡衣派對，邀請入住的大小朋友們一同聆聽耶誕老人說故事等趣味活動，溫馨歡度美好耶誕節。

君品酒店於11月中邀請到紅葉國小校長及師生團隊參與聖誕點燈儀式，開啟聖誕節的溫馨序幕，並推出「聖誕限定版」住房專案，入住享房型升等、佳節限定聖誕奢華海陸餐，另還打造聖誕節沉浸式迎賓服務，讓旅客感受濃濃的過節氣氛。12月份雲品溫泉酒店也陸續推出多樣化的應景內容，包含夢工廠小幫手、夢工廠Party、爬煙囪大考驗等活動，參與體驗的同時也有機會獲得驚喜小禮物，12/24平安夜與12/25聖誕節當天更舉辦「耶誕夢市集」，將於飯店名人坡舉辦小型市集，結合手作及在地元素等多個攤位，營造濃濃聖誕氛圍。

翰品酒店新莊平安夜當晚也將有聖誕老公公探訪各樓層，送上驚喜聖誕禮，翰品酒店高雄品日式料理則推出聖誕特餐，享鍋物、握壽司和烤雞吃到飽，以及雞尾酒無限暢飲，再贈鮮魚片一盤，獻上物超所值的美味。兆品酒店台中平安夜當晚，邀請教會小朋友到飯店報佳音，品東西自助百匯也將於聖誕節周末推出期間限定火雞料理，還有尋找聖誕老人活動，與聖誕老人拍照打卡即可獲得精美小禮。品文旅礁溪從平安夜開始便有一連串體驗，包含幸福來敲門、聖誕老公公出遊去、聖誕樹立體拼豆手作課程、專屬筆袋創意DIY等限時限額的活動內容，與大小朋友共度歡樂的聖誕假期。