高雄地政局今年最後一次的第四季土地標售，共有10標建地、總底價16.73億元，其中，今年才由皇苑以每坪59萬元創區域高價的87期大鵬九村重劃區，此次再推出893.05坪「三-1」住宅用地，每坪底價55.53萬元，總價約4.97億元，高雄大學生活圈的1582.74坪「住三」建地，每坪底價36.03萬元，總價達5.70億元，成為此次土地標售的焦點。

高雄地政局30日表示，高市府地政局110年度第4季開發區土地標售，共計推出10標13筆建地，今年12月15日開標，合計總底價 16.73億元。

地政局說，岡山87期大鵬九村重劃區，此次再推出893.05坪「三-1」住宅用地，每坪底價55.53萬元，總價約4.97億元，87期重劃區位於省道台1線旁，鄰近捷運南岡山站，擁有完善的道路系統、多處公園綠地及毗鄰醒村懷舊文化景觀建築群，周遭還有購物廣場、影城、醫院、婚宴會館等大型開發案，生活機能完善。

高雄地政局今年3月中旬標售87期重劃區土地1115.05坪「住三-1」建地，由皇苑以每坪59.1萬元得標，擊退另外6家競爭對手，創下區域新高價。

高雄地政局指出，12月15日的土地標售，在楠梓區的高雄大學生活圈，推出一筆1582.74坪的「住三」建地，每坪底價36.03萬元，總價達5.70億元，是此次土地標售總底價最高的標案。

業界指出，高雄大學生活圈已是建商推案重鎮，土地價格也是年年上漲，今年11月就有一筆653.97坪的「商三」土地，由光洲建設以每坪68萬元、總價4.5億元買進，因此，地政局此次推出的1582.74坪「住三」標售，脫標機率極高。