根據微軟向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件顯示，執行長納德拉(Satya Nadella)上周出售手中持有約一半的微軟股票，套現逾2.85億美元(約新台幣79億元)；而美股上周五(26日)因Omicron威脅疫情，收盤崩跌905點。
外媒報導，微軟在上周提交的文件中表示，納德拉在11月22至23日賣出838,584股，每股成交價在334.37至349.22美元之間，賣出金額共計2.85億美元，納德拉在賣出超過半數持股後，目前持股數降至830,791股。據InsiderScore報導指出，這是納德拉數量最大一次的股票交易。
微軟發言人表示，納德拉此次賣股是出於個人財務規劃以及投資多元化等原因。
由於華盛頓州明(2022)年起將對資產收益超過25萬美元的州民加徵7%的長期資本利得稅，有分析師認為，這可能是納德拉賣股的動機之一。
特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)稍早也前大舉出售手中持股套現，用來支付因履行員工認股權證所產生的高額稅金。
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