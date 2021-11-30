搶攻除夕圍爐商機，台北晶華酒店今年由「晶華軒」港籍廚藝總監鄔海明，匯集日本岩手鮑魚、關東刺參、北海道宗谷元貝、中東花膠等四種珍稀食材端出「頂級鮑參盆菜」，搭配長年熱賣的「米其林粵式團圓宴」、「總鋪師手路菜台式圍爐宴」、「海派滬式吉祥宴」、「三燔日式鍋物宴」，以及集合18道開胃美饌的「前付小滿漢」、故宮晶華的「台粵式圍爐宴」，或是西式「美國爐烤肋眼牛肉」等料理，以豐儉由人的多樣化選擇，滿足不同顧客的需求。

晶華年菜組合均可供六人食用、每套7800元起，即日起至2022年1月24日可於館內外各餐廳，或至「晶華美食到你家」餐點外帶外送平台預訂。2022年1月16日前訂購則可享9折優惠。

香港圍爐盆菜，取「團圓」、「圓滿」、「十全十美」等美好寓意。晶華軒港籍廚藝總監鄔海明去年推出廣受消費者喜愛的「富貴鮑參盆菜」，今年更上一層樓、精心規畫食材升級版「頂級鮑參盆菜」，集結外型宛如金元寶、名列世界三大名鮑之一的日本岩手縣28頭吉品鮑魚，以及口感柔嫩Q彈、被譽為鑽石級刺參的60頭關東刺參，還有來自日本北海道、體型飽滿豐腴的XL級宗谷元貝，再加上含有豐富膠質的中東8頭花膠等四款珍貴食材，打造出晶華酒店今年外帶年菜最吸睛的亮點。

每份售價39800元的「「頂級鮑參盆菜」做工繁複費時，從以手工悉心泡發珍稀食材到成品完工需要耗時大約近二週的製程，鄔主廚選擇口徑約30公分的砂鍋，底層舖上北菇、白蘿蔔、大甲芋頭、枝竹、津白等較易吸附湯汁的蔬食，中層疊上鵝掌、貴妃雞、柱侯豬腩肉、燒鴨、蠔豉等肉類，最上層則擺滿需要經過發泡燜製的28頭鮑魚、刺參、元貝、中東花膠、以及帝皇蝦，食用時一層一層吃下去，豐富材料與湯汁完美交融，鮮美馥郁的層次與口感，提供了視覺與味覺兼具的頂級體驗。

消費者食用外帶盆菜前，建議先以大火蒸煮約40分鐘，再淋上主廚以自製蠔油和雞高湯調製而成的鮮美醬汁，隨餐附贈專業的烹飪調溫度計一只，於菜餚中心點量測呈現70度高溫後持續加熱約30秒即成，「頂級鮑參盆菜」每份售價39800元，「富貴鮑參盆菜」售價為16800元，皆可供六人食用。

晶華酒店延續過往佳評如潮的好口碑，規劃出四款經典中式圍爐盛宴，「總鋪師手路菜-台式圍爐宴」主打用料豐富、年節必嘗的招牌湯品「極品佛跳牆」，前菜推出以台式冷漬手法料理的烏魚子、九孔鮑、金錢肚、醋溜魚皮等六款「台式小滿漢」，搭配象徵大富大貴的主菜「椒鹽白鯧」，以及廣受消費者喜愛的「酒釀乾燒海虎蝦」，道道精彩讓人目不暇給。集結歷年媒體評比冠軍的「海派滬式吉祥宴」，包含精彩重現的油爆鮮蝦、髮絲牛百葉、無錫脆鱔、西芹蜇頭、寧式烤麩、蔥油嫩雞等六道料理的「滬式美味集」，搭配色香味俱全的「糖醋黃魚」以及新鮮彈牙的「蠔汁鮮鮑皇」兩款主菜，湯品則是慢燉細熬的「火烔燉雞」，款款皆可品賞到主廚料理的用心，每套售價8800元，可供六人食用。

同樣可供六人食用的晶華軒「米其林粵式團圓宴」，以六道精巧的前菜「粵式小品集」打頭陣，包括招牌蜜汁叉燒、蔥香澳洲帶子、紅油千層峰、XO醬鮮筍、富貴十香菜、松茸素玉卷，主菜有滋味鮮美的「港式古法蒸鯧魚」與色香味俱全的「上湯焗龍蝦」，食用時Q彈的龍蝦搭配吸飽龍蝦湯汁的伊麵，讓人口齒留香，湯品則是口感豐厚、味道鮮醇的「蟲草花鮑魚燉全雞」，甜點送上貴氣十足的「燕窩薑汁蛋白塔」，值得您細細品嘗，每套12800元。

故宮晶華推出的「台粵式圍爐宴」，內容有以蔥香鵝肉、梅醋蕃茄、五味九孔、酒醋蹄酥、寧式燻魚、芝麻腰果等六道開胃前菜組成的「故宮小滿漢」，兩道招牌主菜是虎掌扣鮑魚和干煎大白鯧，湯品則是一盅花膠螺頭椰肉燉全雞。每套售價7800元，可供六人食用。

以鮮美食材廣受歡迎的三燔本家集合螯龍蝦、加拿大冷凍干貝、鮑魚、廣島生蠔等生猛海鮮，搭配美國頂級去骨牛小排、台灣梅花豬肉推出每套7800元的三燔日式火鍋集。今年也將持續熱賣連續多年獲得年菜評比冠軍的美國特選級爐烤肋眼牛肉，獻給愛吃西餐或牛肉的消費者。上述套餐價格為每套5800元起。