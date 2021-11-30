大陸氫能產業發展規劃有望近期公布，將涉及科技創新、基礎設施建設、試點示範、政策保障等多方面。

新華社旗下經濟參考報報導，近來多方搶灘布局氫能等新能源領域、相關項目批量上馬的背後，是政策的加持和資金的湧入。除氫能等相關產業發展規劃有望陸續發布外，多地碳減排支持工具也開始密集實施，業內人士預計，2022年底規模將超過兆元人民幣。

報導引述廈門大學中國能源經濟研究中心教授孫傳旺表示，政策方面應重點瞄準當前氫產業供應鏈上的痛點與堵點，除了支撐基礎研發、引導產業基金、擴大示範項目等方面發力外，還應加快基礎設施規劃與建設，發揮綠氫的環境外部性優勢，突出氫能開發利用的經濟性，在應用層面提升對化石能源的替代。

地方政府層面，已有多個省份提出要大力發展新能源和可再生能源，甚至有些省推出更為具體的產業實施方案。如浙江提出，到2025年在公車、港口、城際物流等領域推廣應用氫燃料電池車近5000輛，規劃建設加氫站約50座。