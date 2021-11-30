群創(3481)旗下小金雞睿生光電(6861)今天登錄興櫃，興櫃參考價23元，開盤直接衝上80元，盤中興櫃交易價格破百後最高來到149元，漲勢強勁。

睿生為群創的第一家衍生公司，成立2019年4月，群創持股58.6％，主要從事X光平板感測器元件及模組研發、製造及銷售，是全球少數能一站式提供薄膜電晶體-光電二極體(TFT-PD)畫素電路設計、X光平板感測器元件設計製造及X光平板感測器模組設計及代工的專業廠商，可依客戶需求提供各項客製化設計、多元產品類型及高價值服務。

睿生生產的產品為X光平板感測器元件及模組，此類產品主要做為醫療用數位X光攝影(Digital Radiography DR)系統中之關鍵零部件，並可於製造場域中進行非破壞性檢測用途。

由於AI輔助進行數位影像判讀技術的快速發展，可預期市場未來對於高品質、高解析度數位X光影像設備的需求將快速的增長。除了醫療市場，近年來工業4.0及智慧製造已成為發展重點，IoT的發展將促發更多的非破壞性檢測需求，預期是趨動X光平板感測器市場成長的另一個重要領域。

該公司今年前10月營收16.05億元，稅後淨利1.79億元，每股盈餘5.11元。