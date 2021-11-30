民進黨立委高嘉瑜傳遭男友家暴，甚至還被限制行動自由，高嘉瑜稍早透過聲明表示，希望不要再有下一個受害者，目前正在整理資料，會再統一對外說明，對此，PTT鄉民女神qn（黃瓊慧）公開喊話要高嘉瑜果斷分手，否則未來不會再被任何人同情。

鄉民女神qn得知高嘉瑜在飯店被男友痛毆、還軟禁2天後才釋放，到電視台錄影更被拍到頸部、手臂有瘀青紅腫，讓她不禁怒斥：「男方真的很渣」，對於傳出男方握有親密影片威脅，導致無法分手，她喊話高嘉瑜是此暴力事件的受害者，不要畏懼男方會出什麼招，目前要做的就是去驗傷，並蒐集後續提告相關資料，更喊話高嘉瑜要硬起來分手，接著強調：「忍氣吞聲姑息這種渣男，只是對不起自己和生養妳的父母」。

鄉民女神黃瓊慧喊話高嘉瑜要果斷分手。（黃瓊慧臉書）

根據《鏡週刊》報導，林男扣住高嘉瑜手機時，已將資料全部備份，除照片、對話紀錄截圖外，還有在飯店拍下的親密影片，讓高嘉瑜驚恐之餘，也不敢提出分手，更傳出她向友人哭訴時，形容男方就是個「惡魔」，交往初期完全看不出有暴力傾向。

對此，網友也紛紛留言：「感情中的施暴者都非常危險，無論如何要保護自己，該逃就逃」、「打女人的男人就是豬狗不如」、「動手了就不用留情面，直接告下去，下個會更好」、「希望她可以斷捨離，遇到這種情人真的很糟糕」。

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