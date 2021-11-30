高嘉瑜驚傳遭男友家暴！質詢傷痕曝光 傳男友擁私密影片 她回：「我是被害人」

立法委員高嘉瑜今被週刊爆料因與前男友互傳訊息，遭現任男友毆打、鎖喉、拖行，四肢多處挫傷，甚至被控制行動2天。根據衛福部保護司統計，國內女性遭遇暴力的終身盛行率雖然有所下降，但比率仍有近20％，每5人就有1人，其中又以精神暴力盛行率最高，其次是肢體暴力、經濟暴利、性暴力及跟蹤騷擾。針對高嘉瑜被施暴一事，保護司長張秀鴛說，不論是達官顯要、政治人物、影視紅人，任何人都可能遭遇暴力，應對暴力0容忍，給予被害人更多的支持和理解，勇敢面對。

國內18-74歲婦女有925萬380人，衛福部保護司去年開始針對該群體進行多階段系統抽樣調查，共收集1504個樣本，安排面對面訪問調查，對象為曾有或現有親密伴侶這，不限是否結婚。

調查發現，成年女性遭受伴侶暴力的1年盛行率為8.99%，終生盛行率為19.62%，即每5人就有1人在其一生中曾遭受親密伴侶暴力。與2017年首次調查結果相較，終生盛行率下降4.83％。在各種暴力型態中，以精神暴力盛行率16.76%最高，其次依序是肢體暴力7.97%、經濟暴力7.20％、性暴力4.85%、跟蹤及騷擾4.80%。

值得關注的是，雖然整1體暴力比率下降，但經濟暴力、性暴力、跟蹤騷擾等3種暴力型態卻呈微幅增加，其中經濟暴利過去1年的盛行率從2.03%增至2.66%、性暴力從0.8%增至1.53%、跟蹤騷擾從0.93%增至1.38%。

張秀鴛表示，過去比較看得見的是肢體暴力，精神暴力則處處都有，屬於看不見的暴力。至於經濟暴利，台灣女性在婚後常會因照顧孩子而犧牲，而疫情對經濟的衝擊也影響了經濟弱勢的家庭，由於傳統的「男主外、女主內」概念，有些丈夫會以經濟限制行動，例如要求以勞力換取金錢、經過丈夫允許才能用錢等，都屬於經濟暴利。而未經伴侶同意的性行為，則屬於性暴力。

至於跟蹤騷擾，則與數位網路時代有關，張秀鴛舉例，例如伴侶要求時刻掌控位置、以影像、私密照要脅對方，甚至在被提分手後在在對方住處附近徘徊等「恐怖情人」行徑， 或是傳送對方害怕的畫面恐嚇，試圖不讓對方好過，就屬於跟蹤騷擾。

對於媒體報導高嘉瑜遭男友毆打、限制行動，又因對方掌握親密影片至今未撕破臉等暴力行為，張秀鴛表示，為尊重當事人自我決定的權利，不做個別的回應。不過她特別提醒，目前家暴的終身盛行率仍有近20%，不論是達官顯要、政治人物、影視紅人等，都可能經歷，呼籲暴力0容忍，不管是任何理由，都不可以施暴，也不要責難被害人，給予更多的支持和理解，讓他們勇敢面對暴力。

★《中時新聞網》提醒您：拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113