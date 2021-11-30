一向以落戶嚴格著稱的上海發布最新落戶政策搶人才。上海市學生事務中心官方微信11月29日發佈《通告》表示，決定開放第二批2021年非上海生源應屆普通高校畢業生進滬就業落戶受理工作，並試點在5個新城與自貿區新片區就業的上海應屆研究生畢業生符合基本條件可直接落戶。雖然相關細則尚未發布，但據傳上海市學生事務中心諮詢電話已被打爆。

在業內人士看來，此次新的落戶政策可以看作是延續去年以來上海加快人才落戶措施的重要補充，對於進一步引進人才有很大幫助。

據公開資料顯示，2021年上海高校應屆畢業生為20.7萬，比去年增加2萬人。其中研究生占比3成左右，按本次政策，符合落戶的大學生人數或達幾萬人之多。

據每日經濟新聞報導，過去上海的落戶方式分為應屆生落戶、居轉戶、分居調戶、投靠落戶、人才引進、歸國人員落戶等6種。除符合要求（累計滿72分）的高校畢業生可立刻落戶外，其他大部分方式都需等待很長一段時間。

直到2018年上海才放寬落戶限制，實施「以北京大學、清華大學為試點，探索建立對本科階段為國內高水準大學的應屆畢業生，符合基本申報條件可直接落戶」政策；2020年9月將範圍擴大至在滬「世界一流大學建設高校」，包括例如上海交通大學、復旦大學、同濟大學等。

而此次最新發布試點的「在五個新城和自貿區新片區就業的上海市應屆研究生畢業生符合基本條件可直接落戶」政策，則讓落戶門檻進一步放寬，有助於導入更多人才。