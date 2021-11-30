據近日印尼駐台辦事處提供我國仲介的「互貿合約」，要求我國仲介「輸出印尼移工之費用不能由移工負擔」，與11月9日台印會議結論不同，對此，勞動部表示，近日接到有仲介提及此事，目前也已掌握，並且將透過我國駐外館處釐清。

印尼政府去年要求我國移工雇主應支付的包括往返機票、工作簽證、勞動契約驗證、公司服務費、護照更換、良民證、印尼海外勞工社會保險、海外健康檢查、其他國家要求進行補充檢查項目、印尼國內出發地點當地交通運輸費用及住宿費用等11項目費用。

勞動部勞動力發展署署長蔡孟良曾轉述11月9日台印會議指出，印尼方代表在會議中提及「疫情期間，雙方能夠恢復勞務合作是首要處理，現在優先是讓印尼移工來台，疫情期間不會再繼續處理零付費議題」，勞動部也深表認同，將待疫情結束再就此議題討論與安排。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠說明，我國仲介每年要與印尼簽署「互貿協議」才能與其仲介合作引進人力，針對此次印尼修改互貿協議一事，將透過我國駐外館處瞭解。

台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會認為，印尼再次「單方面」方面宣布，再次打臉台灣當局。若台灣接受這種不平等條約，其他國家跟進，雇主的錢到底還要燒多少？照護人力多久才能足夠？一開放印尼移工來台，不到一周就出現新版互貿協議，把台灣政府跟雇主當病貓。