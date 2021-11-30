台南市議會定期會30日完成二三讀程序，市府為打擊炒房提出的《台南市房屋稅徵收率自治條例》草案，除依政黨協商版本通過外，還通過市議員蔡育輝提出的修正動議，放寬因繼承取得的房屋稅率，影響人數將大幅減少。至於審查進度僅完成1／3的111年度台南市總預算，也在會中變更議程，今、明2天將繼續審議。

據了解，市府為打擊炒房，提案修正《台南市房屋稅徵收率自治條例》草案，非自用住宅採差別稅率課徵房屋稅，原本每戶稅率都是1.5％，擬提高為持有5戶以下每戶稅率2.4％、6戶以上3.6％；建商則因須有待售期，持有3年課稅1.5％，4年以上則比照非自用住宅的5戶以下2.4％、6戶以上3.6％。

不過，此案送請議會審議時，因議員意見分歧，經過政黨協商後，修正為持有1戶非自用住宅將課稅1.5％，2至3戶課稅1.8％，4至5戶2.4％，6戶以上維持3.6％；至於建商部分，3年內課稅1.5％，4年以上課稅2.4％。

儘管政黨協商版本出爐後，市府財稅局認為，影響人數從3萬9000多人大幅降為9000人，抑制炒房的力道恐將不足，進而影響修正條例維護居住正義的成效，但今天二、三讀時，大會通過政黨協商的版本。

另外，蔡育輝認為，房屋稅徵收率自治條例草案中，對於「繼承取得應有部分者」，未顧及現今少子化情形日趨嚴重，如果夫或妻因單獨1人繼承取得全部房屋，依草案規定反須適用更高稅率，對納稅義務人不公，提案修正為「公同共有及因繼承取得應有部分或單獨繼承取得2戶以內者，百分之一點五。但有出租情形者，除符合本目之7規定外，不適用之。」也獲大會二三讀通過。