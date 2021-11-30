大陸央視新聞報導，香港特區政府教育局11月30日向全港中小學發出通函，公布《價值觀教育課程架構》（試行版），鼓勵學校在現有基礎下加大力度培育學生正面的價值觀和態度，協助他們以積極的態度面對在學業、生活和成長中遇到的機遇和挑戰。

報導稱，課程架構的主要編訂重點包括：（一）在現有九種首要價值觀和態度（即堅毅、尊重他人、責任感、國民身分認同、承擔精神、誠信、關愛、守法和同理心），加入「勤勞」作為首要培育的價值觀和態度，以培養學生勤奮和樂於勞動的美德，成為有生活自理能力、勤奮向上、有責任感及堅毅精神等素質的新一代，對家庭、社會和國家作出貢獻。

（二）強調應從小加強學生的國家觀念，協助學生從小正確認識國家歷史、欣賞中華文化及傳統價值觀、尊重國家象徵和標誌（包括國旗、國徽、國歌）、認識《憲法》、《香港基本法》和國家安全的重要性，建立國民身分認同，明瞭身為中國人，有共同保護國家、休戚與共的責任。

（三）加強生命教育（包括認識生命的意義、積極面對逆境和挑戰、尊重和愛惜生命、追求理想和探索未來）。

（四）強調性教育的學習元素（包括認識自己、建立良好的人際關係、保護自己、尊重和接納他人）。

（五）培養學生媒體及資訊素養，能以理性和負責任的態度處理不同媒體的資訊。

（六）加強禁毒教育的學習元素（包括認識毒品的禍害、建立正面價值觀面對逆境和抗拒誘惑、建立積極的生活態度及健康生活模式）。

港府教育局發言人表示，《價值觀教育課程架構》（試行版）以學生成長特質和發展需要作為基礎，並以中華文化作為價值觀教育的主幹，貫通各學科、課程範疇，為學校提供一個全面和有系統的課程架構，推動價值觀教育。