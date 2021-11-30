2021世界羽聯BWF年終總決賽1日在印尼峇里島展開，分組賽抽籤已經出爐，台灣僅男雙「麟洋」李洋／王齊麟取得參賽資格，兩人和世界排名第一的印尼組合吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），第3種子丹麥組合阿斯卓普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），以及印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）同組，爭取分組前二晉級4強。

上屆年終賽台灣有戴資穎、周天成、王子維及李揚／王齊麟參賽，小戴與「麟洋」更帶回冠軍，不過今年新冠肺炎疫情仍嚴峻，戴資穎東京奧運後就沒有參加其他國際賽，在年終總決賽參賽資格積分排名不夠，因此本屆無緣成功衛冕，也中斷個人連續8屆參賽紀錄。

世界羽聯賽程被新冠肺炎打亂，今年1月份才在泰國曼谷進行去年賽季的年終總決賽，今年賽季的年終總決賽在重新安排時間、地點後，接在印尼大師賽、印尼公開賽之後，繼續在印尼峇里島舉辦。

李洋／王齊麟今年在東京奧運奪金後，湯優盃小組賽為中華隊拿到3點勝利，接下來丹麥公開賽、印尼大師賽及印尼公開賽3站賽事最佳成績為8強，還在等待新一座冠軍，兩人表示會持續調整，依然擺正心態面對接下來的挑戰，努力一關一關去衝擊對手。