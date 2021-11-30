美軍一架P-8A反潛機昨(29日)罕見的從台灣海峽由南向北穿越，美國潛艦專家薩頓則在晚上九時於推特貼文，大陸一艘暫定為094型的晉級戰略核潛艦，也在一艘水面艦護航下，中午時分沿著大陸內海浮航通過台灣海峽，對此，前海軍新江艦長呂禮詩研判，可能與這艘中國潛艦浮航通過台海有關，呂禮詩也質疑為何要在最繁忙的水域採浮航方式北返?是否與美軍康乃狄克號有關?

由於潛艇向來甚少浮航?呂禮詩研判，這艘094晉級戰略核子潛艦，是有在亞龍灣無法解決且不能潛航的問題，所以只好採此一浮航模式，在大陸領海內北上渤海造船廠。

美國潛艦專家薩頓（HI Sutton）貼文，一艘暫定為094型的晉級戰略核潛艦通過台灣海峽，此艘潛艦從南海亞龍灣潛艦基地出港向北航行，並由另一艘水面艦護航。(翻攝自H I Sutton_推特）

昨(29日)美國海軍一架P-8A從日本三澤基地起飛後，從台灣東部南下後穿越巴士海峽，罕見的在中午12點20分許，首次向北穿越台灣海峽。

呂禮詩在貼文表示，「中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）29日下午2點44分在推特（Twitter）上表示，美軍P-8A海神式（Poseidon）海上巡邏機今天從日本三澤基地起飛，繞過台灣南部，自南向北穿越台灣海峽。

美國潛艦專家薩頓（HI Sutton）則在晚上九時於推特（Twitter）貼文，一艘暫定為094型的晉級戰略核潛艦也在同時通過台灣海峽，此艘潛艦從南海亞龍灣潛艦基地出港向北航行，並由另一艘水面艦護航。

呂禮詩解釋，Sentinel-2 衛星圖像雖然釋出速度快，但是解析度就是如此，要有解析度可以看到094的龜背，可能要等Maxar或Planet。這艘潛艦距離金門東南東方約40公里（21.6海浬）的位置，在中國領海之內航行；薩頓認為中國核潛艦可能是為了返回渤海造船廠進行維修。

但呂禮詩認為，大陸戰略核潛艦部署海南三亞這麼多年，為什麼仍然不具維修能量？如果要北上維修，為何要浮航通過中國近岸交通最繁忙的海域?

因此他研判可能與美軍「康乃狄克號」（USS Connecticut SSN-22）有關，但中美雙方在短時間內是不會承認的，和俄羅斯的「庫斯克號」（K-141 Koursk）一樣。