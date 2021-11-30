桃園市議會副議長李曉鐘(中)，連續14年向南部果農訂購1.2萬台斤柳丁直送桃園，分發給在地多個社福團體和關懷據點。（蔡依珍攝）

曾是家扶認養兒 桃副議長連14年捐萬斤柳丁回饋社會

桃園市議會「二當家」副議長李曉鐘，國中時父親驟逝，連他在內的6個弟妹全靠母親賣菜和家扶中心認養長大，銘記於心，成年後關懷弱勢不遺餘力，更連續14年向南部果農訂購1.2萬台斤柳丁，產地直送桃園，今分發給在地多個社福團體和關懷據點，為經濟寒冬注入暖流。

李曉鐘14歲時父親心臟病驟逝，當時5個弟妹最小的才1歲，媽媽擔起養家重擔到市場賣菜，他也放棄升學，每天凌晨2點就起床幫忙整理蔬菜、到市場擺攤，早上再到車廠當學徒，一路當到師傅。

李曉鐘感念困頓時，有桃園家扶中心持續不間斷地幫助，逢年過節都有物資讓一家人感受到年節氣氛，長大後也不間斷地捐助，14年前更因當時柳丁滯銷、小農欲哭無淚，發起愛心捐贈活動，曾任大貨車駕駛的他，親自開著大卡車到雲林古坑產地，向果農採購600箱、各20台斤的甜美柳丁載回桃園，分送給社福機構，一做就是連續14年，近年他則委託祕書南下載運，今也小露身手，開著裝滿柳丁的大貨車前來。

李曉鐘說，柳丁可以久放，愛心捐贈關懷弱勢也能幫助到辛苦種植卻獲利微薄的農友，尤其今年下雨多、柳丁減產，雖然價高他仍阿莎力埋單。他提到近2年因新冠肺炎疫情衝擊，捐贈大減，社福團體更難經營，更需要細水長流、不間斷的捐助，希望能拋磚引玉，讓社會賢達多關心弱勢團體。

今年受贈單位包括財團法人桃園市私立脊髓損傷潛能發展中心、財團法人桃園市私立方舟啟智教養院、財團法人創世社會福利基金會附設桃園市私立創世清寒植物人安養院、財團法人台灣省私立啟智技藝訓練中心、財團法人台灣省私立景仁殘障教養院、家防中心，以及桃園區、大溪區、大園區、新屋區等家庭服務中心。