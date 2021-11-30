新北市議員擬參選人張銘祐、山田摩衣、卓冠廷今（30日）上午於板橋舉行聯合記者會，山田摩衣宣布參選新北市議員，3人身為民進黨年輕世代成員，未來將一起深耕基層服務、共同監督市政的決心，並將徒步掃街、站路口進行公投宣講，針對年底1218四大公投案向市民分享看法，呼籲市民為新北市未來要投下「四個不同意」。

新北市議員擬參選人張銘祐、山田摩衣、卓冠廷今（30日）上午於板橋舉行聯合記者會，山田摩衣宣布參選新北市議員。（山田摩衣提供）

山田摩衣擔任立法院長游錫堃秘書，她表示，將爭取民進黨初選提名，投入新北市板橋區議員選舉，因板橋位在新北交通的核心位置，也是新北人口最稠密的地方，有多樣化的工商業經營，從過去基層服務經驗中，她體會到交通建設、青年住宅、幼童托育、長者照護及休閒運動，是板橋人最關心的議題，想為板橋營造更好的生好環境。因此，決定深耕這個選區。

新北市議員擬參選人張銘祐、山田摩衣、卓冠廷今（30日）上午於板橋舉行聯合記者會，山田摩衣宣布參選新北市議員。（山田摩衣提供）

新北市議員擬參選人張銘祐、山田摩衣、卓冠廷今（30日）上午於板橋舉行聯合記者會，山田摩衣宣布參選新北市議員。（山田摩衣提供）

張銘祐表示，他選區為新店大文山地區，幅員遼闊，現在有兩位戰友加入組成「新板土連線」，未來在市政議題上可以共同監督，一起為新北市尋求更大發展。

卓冠廷指出，年底1218公投關係台灣的未來。過去國民黨對環保議題漠不關心，他們過去執政時規畫三接達200多公頃範圍，破壞藻礁面積。直到蔡英文總統上任後決定大幅縮減範圍，才保存下藻礁。