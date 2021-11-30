IKEA台北城市店-小巨蛋於今（30）日開幕，於10點半開始開放消費者入場，但有不少消費者於9點開始排隊，到了開放入場前已累積不少排隊人潮，開幕現場現場除邀請品牌大台北市場總監、台北市產發局副局長，還特別邀請過去每天到敦北店吃早餐的宜家卡友一同參與，現場準備木頭造型蛋糕，進行鋸木頭儀式，並將蛋糕分享給在場的消費者們。

IKEA城市店開幕吸引不少消費者排隊入場。（林欣儀攝）

位於北市交通便捷的城市店，捨去大型傢俱、展示間，改用牆面、小空間展示更符合大台北地區消費者居住需求，提供更多小坪數佈置靈感，品牌也發現大台北地區消費者對家飾選品尤為重視，故家飾、織品等準備多樣選擇，同時在開幕期間至12月31日，為宜家卡友推出購買枕頭套、浴巾、靠枕套等指定商品，加價100元即可享客製化電繡服務。

為慶祝台北城市店全新開幕，推出專屬KLAMBY購物袋，一個只要49元，不論買菜、洗衣服、購物都能派上用場，此外，開幕起至2月底，家飾賣場消費滿888元即可以49元將購買商品以便利箱運送回家；消費滿1888元，即可獲得25公斤免運一次。

IKEA城市店多運用牆面展示，符合大台北地區消費者的居家空間，提供小坪數佈置靈感。（林欣儀攝）