工人連人帶車遭活埋。（翻攝照片／林雅惠高雄傳真）

高雄市楠梓區高楠公路一間水泥廠，30日上午進行拆除工程時，一台怪手及工人遭活埋，消防人員獲報後即派仁武分隊及特搜中隊到場搶救。警方表示，疑似廠方在進行拆除水泥塔時因震動導致一旁噴霧塔倒塌，受困人員為42歲翁姓司機，救出時已無呼吸心跳，緊急送往醫院急救。

楠梓區高楠公路上東南水泥廠30日上午進行拆除工程時，一名工人連人帶車遭活埋，轄區楠梓分局後勁所表示，疑似廠方在進行拆除水泥塔時因震動導致一旁噴霧塔倒塌，壓住怪手及司機。受困人員為42歲翁姓司機，救出時已無呼吸心跳，緊急送往醫院急救。

勞工局勞檢處表示，這案是由炯德營造股份有限公司於高楠公路承造東南水泥廠拆除工程，拆除作業的破碎機翁姓司機被鄰近準備拆除之噴霧塔因倒塌壓住被困駕駛室內，人員已救出送榮民總醫院急救，最後仍不治。

勞工局勞動檢查處接獲消息，周登春局長即隨林欽榮副市長趕往現場，初步檢查發現，拆除作業時未控制拆除物的穩定性，導致破碎機被倒塌構造物撞擊，研判可能是致災原因，已通知施工廠商拆除作業停工，後續將依職安法令裁罰3至30萬，並追究相關刑責。

工務局長楊欽富受訪。(林雅惠攝)

工務局長楊欽富都也場了解狀況，針對媒體詢問，楊欽富表示現場應該是沒有運作，但仍待調查才能清楚，而是否為震動關係才倒塌？楊再次表示，現場應該沒有在運作，但為何現場會有工人，他說目前仍不清楚還在調查，現場先勒令停工。