大陸央視新聞報導，香港特區政府公務員事務局發言人11月30日表示，港府發出內部職位空缺通告，希望符合入職條件的在職公務員，申請香港特區政府公務員學院院長職位。申請人除了需要具備大學或以上的學歷、最少15年相關的行政管理專業經驗等，還需要具備敏銳觸覺，洞悉公務員的挑戰、發展需要和機遇，了解政府工作和本地、國家和國際事務。同時，申請人需要全面和準確掌握中國《憲法》、《香港基本法》和《香港國安法》，充分理解國家的發展。

發言人表示，設立公務員學院是香港特別行政區政府為加強公務員各方面培訓而推行的重點專案。公務員學院院長須履行學院提升公務員培訓的使命，特別是通過提升培訓，使公務員隊伍在確保「一國兩制」全面準確貫徹落實方面更好地擔當政府的骨幹。

香港特區政府公務員學院將於12月成立，院長人選到任之前，院長一職將由公務員事務局常任祕書長暫時兼任。