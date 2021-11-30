物價高漲、通膨壓力浮現，帶動房仲業交易量自8月以來連續四個月年增率正成長，五大房仲業者11月旗下門市交易量普遍延續10月買氣，並較去年同期增加3～21%。業者認為，若國際政經局勢、國內疫情沒有大幅改變，這波年底購屋需求應可延續至農曆年前。

根據五大房仲業者自結11月門市交易量顯示，與10月相較，信義房屋月增2%、永慶房產集團持平、住商機構月減6.6%、中信房屋減3.5%、台灣房屋月增27.7%，各大房仲業者交易量普遍較去年同期增加3～21%，顯示這波疫情趨緩後，房市買氣延續高檔，買盤熱絡程度並不下於去年下半年。

?信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，今年受到疫情影響，房市買氣從8月就明顯回籠，第三季淡季不淡，年底旺季買氣也提前出籠，加上房市對於通膨議題有感，也讓換屋客與置產客層積極進場，市場出現首購、換屋輪動的跡象，過去雙北市房市回溫速度先前落後中南部地區，不過近期雙北房市也明顯回溫，後續仍需觀察房市政策是否持續出籠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，疫情獲控竹月中月，加上通膨壓力逐步浮現，推升民眾購屋意願，今年8月以後各月房市交易量年增率都呈現正成長，11月看屋量與10月相較差距不大，民眾仍積極看屋比較，只要有符合需求的物件、價格合理，成交機會就大增。

中信房屋總經理張世宗表示，政策打炒房層面造成買方觀望、交易鈍化的現象，也開始漸漸浮現，不過年底為傳統置產旺季，市場氛圍仍樂觀，預估今年整體不動產交易量應較去年成長至少5～6%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，近期如新竹、台南、高雄等地因為科學園區、台積電設廠等題材發酵，帶動房市交易動能處於高檔，也行生了買方恐慌性追價、成交價高於銀行估價、搶置產抗通膨等房市現象，二房產品住宅相對總價低，在高房價時代下，成為民眾傾向入手的類型。