搶攻耶誕節慶商機，台北寒舍艾美酒店推出一系列的餐飲、住房活動，消費就有機會獲得知名法國彩妝禮品，再搭配慈善捐款分享愛與希望。館內巧克光廊12月推出「聖誕草莓生乳捲」，探索廚房於12月24日晚餐及12月25日午、晚餐，將餐檯菜色華麗升級。針對喜歡熱鬧派對的賓客，推出「開箱耶誕」住房專案，入住主管套房加贈氣球佈置再搭配夢幻的氣泡酒與甜品。

寒舍艾美酒店12月底前特別與「台灣導盲犬協會」合作舉辦愛心捐款，另外，平安夜當晚也特邀「台北愛樂兒童合唱團」於酒店一樓大廳獻唱，歡迎蒞臨感受幸福氛圍。

寒舍艾美酒店甜點外賣店「巧克光廊」自12月1日起至12月31日止，推出節慶限定的「聖誕草莓生乳捲」，每捲499元、三捲可享優惠價1200元。主廚嚴選新鮮的大湖草莓搭配頂級日本十勝鮮奶油，包捲在綿密鬆軟的日式戚風蛋糕中，入口盡是濃郁的乳香及草莓清甜酸爽。蛋糕上包裹的鮮奶油象徵白雪皚皚的冬季，搭配耶誕老人造型的巧克力與嬌豔欲滴的新鮮草莓，季節甜蜜滋味令人沉醉。

寒舍艾美「探索廚房」於12月24日晚餐及12月25日午、晚餐推出節慶菜色，成人每位2080元+10%。「炭烤區」有鮮味十足的加拿大雪蟹、天使紅蝦、小卷與扇貝，還有肉食族饕客必嚐的無骨美國牛小排與紐西蘭羊排。「切肉檯」則應景推出爐烤火雞，低溫慢烤至外皮金黃，內裏肉質鮮嫩多汁，搭佐乾果麵包餡、甜酒汁與焦糖蘋果醬等醬汁，傳統風味刻劃溫馨回憶。

「西式熱菜區」有經典鹹香的燒烤豬肋排以及運用羅勒及豪奢海鮮演繹出的青醬海鮮鮭魚卵義大利麵。「鐵板炸物區」的美國安格斯牛排，豐厚油脂於鐵板上吱吱作響，沾取些許法國海鹽即能品嚐牛肉的原味香嫩。

「甜點檯」以冬日白雪為風格，搭配新鮮大湖草莓點綴，設計多樣的節慶甜點，特別推薦雪白樹幹蛋糕以杏仁蛋糕體，將法芙娜33%歐帕莉絲白巧克力，揉合主廚現煮的草莓果餡，交織夢幻的甜蜜滋味、紅蘑菇則以草莓慕斯及軟餡與白巧克力相襯，造型小巧可愛、白森林是將黑森林巧克力蛋糕換裝，選用白巧克力鮮奶油餡搭配草莓餡，創意十足、繽紛草莓派上層為草莓果凍包裹著新鮮草莓果粒，以杏仁派為底，顛覆傳統值得嘗鮮、草莓年輪蛋糕將起司奶蓋餡與新鮮草莓層層堆疊，鹹甜酸交織豐富滋味。

連續四年榮獲米其林餐盤推薦的「寒舍食譜」享受佳節團聚氛圍，主廚推薦包含外酥內嫩的脆皮先知鴨、富有嚼勁的鎮江醋排骨與經典必吃港點寒舍蘿蔔糕。凡於兩間餐廳品嚐耶誕饗宴，單筆發票消費滿8000元，即可獲PAUL & JOE明星商品糖瓷隔離乳禮贈乙組，消費金額不累計，數量有限、送完為止。

台北寒舍艾美酒店擁有華燈都會的市景房及101景觀房，融合現代藝術品味，深受旅客的青睞。即日起預訂「開箱耶誕」住房專案，凡於12月1日至12月25日期間入住主管套房，每房每晚12500元起+15.5%，入住當天房間佈置O!Balloon精品氣球，內含耶誕限定的空飄氣球與質感禮物箱，為派對增添無限驚喜！專案享迎賓氣泡酒乙瓶及甜點禮遇乙組、客房電影無限觀賞、隔日探索廚房豐盛的早餐兩客，同時特別祭出行政貴賓廳及延遲退房至下午2點之禮遇，佳節加碼送好禮，前10組預訂即可獲得PAUL & JOE化妝包與彩妝保養小禮乙組。

寒舍集團積極從事公益活動，回饋社會不遺餘力。延續多年傳統，台北寒舍艾美酒店與三家姐妹飯店：台北喜來登大飯店、寒舍艾麗酒店以及礁溪寒沐酒店，即日起至12月31日止與「台灣導盲犬協會」攜手，於飯店大廳設立慈善捐款箱及百元樂捐箱，歡度歲末之際，邀請房客及用餐的貴賓一同參與慈善捐款。在充滿祝福與感恩的季節，以行動支持台灣導盲犬培訓以及打造盲人友善環境，鼓勵視障朋友勇於超越障礙與黑暗。期間募得所有款項，將全數贈予「台灣導盲犬協會」，將每一分溫暖心意轉化成愛與勇氣，共許社會更美好的願景。

悠揚歡樂的曲調透過清澈明亮的童音，傳遞最溫暖感動的祝福。12月24日平安夜晚間6點40分至8點20分，將邀請《台北愛樂兒童合唱團》於大廳齊聲為賓客獻唱多首耶誕經典歌曲，聆聽天籟般的的純淨歌聲，享受團聚的美好夜晚。耶誕夜晚餐時段，特別安排耶誕老公公與小天使，一同至館內各餐廳發送糖果，帶著禮物、希望與祝福。

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