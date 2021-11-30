韓國女團界爭奇鬥艷的壓力大，2011年出道的Stellar，當年號稱是由神話組合成員Eric培訓出道，被媒體稱為「Eric的女團」，但兩年後Eric就離開Top Class娛樂，也卸下Stellar製作人一職，而Stellar後來發片風格轉為性感大膽，甚至被要求穿丁字褲，還拍了19禁MV，但3年前團體就正式解散，其中的成員金佳英後來受訪，坦言回歸正常人生活後還是有陰影，夏天甚至只敢穿長袖長褲。

Stellar當年以〈Marionette〉的開陰舞走紅，隔年又因火辣服裝惹議，雖然打開了知名度也引起許多非議，2017年二代隊長金佳英、主Rapper田庾理就宣布退團，隔年Stellar更在粉絲見面會上宣布正式解散，當時金佳英、田庾理也現身，陪前隊友們共同發表這項重要決定。

佳英夏天仍只敢穿長袖長褲。（圖／翻攝自微博）

Stellar成員後來各奔東西，朱敏熙轉往直播界當起性感直播主，佳英則轉行開起咖啡店，先前她上節目談過往，分享當年是在工作人員逼迫下穿性感服裝，跟公司後反應卻反被以先前簽的合約脅迫，讓佳英十分難過，還連累父母被酸：「你女兒怎麼做這種事啊？」

Stellar四人難得合影，左起田庾理、朱敏熙、金佳英、李孝恩。（圖／翻攝自gy._.1202 IG）

佳英在學生時期本來成績不俗，獲獎無數，目標是考上首爾大學，卻因一時動了明星夢，人生跌了一跤，更表示至今還是會有人寄送給她不堪入目的東西，而引退後佳英的心病也沒變好，衣櫥裡全都是深色的衣物，完全看不出過去是個性開朗大方的少女，連在炎熱的夏天還是只敢穿著長袖長褲出門，都是因為過去在電視上表演時被要求賣肉、賣性感，導致心靈創傷久久未癒，令人心疼。