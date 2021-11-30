鼓鼓呂思緯跨刀勇士年度主題曲《喊聲》5日賽前開場表演首次獻唱。（富邦勇士提供）

P. LEAGUE+ 2021-22球季例行賽4日開打，衛冕軍臺北富邦勇士於4日至5日在主場和平籃球館舉辦「台北富邦銀行 We BELIEVE憑我相信 主場開幕週」，為新賽季重磅揭幕，賽前將隆重舉辦冠軍戒指頒獎儀式，讓所有人回顧奪冠心路歷程的感動，共享這一份意義非凡、至高的冠軍榮耀。

勇士4日「RING NIGHT」開幕戰迎戰上賽季總冠軍賽對手福爾摩沙台新夢想家，因為新冠肺炎疫情，等了長達半年的時間，勇士球迷將再度湧入和平籃球館，連續兩天球團精心準備的眾多贈品好禮及現場活動，並透過冠軍戒指頒獎儀式，讓歷經3個多月的手工訂製的冠軍戒正式亮相，感謝教練團和球員們的努力及付出，並讓所有人回顧奪冠的心路歷程和感動，勇士隊成員將會戴上此枚充滿勇者風範的戒指，共享這份榮耀時刻。

這枚冠軍戒指對勇士來說別具特殊意義，它象徵PLG元年總冠軍，也代表20年來寶島首支職業冠軍隊伍，更適逢富邦集團60週年慶，每一份含意都融入在這枚戒指上；戒體使用永久保存不變質的K金材質搭配白鑽，周圍雕刻奪冠陣容背號，注入冠軍精神標語「ALL FOR ONE」、上季年度口號「這場我在」及富邦集團60週年視覺設計，實木戒盒上還特別雷射雕刻每一位成員的背號和名字。

憑著堅強的信念和力量，勇士迎接新賽季的開始，年度口號「憑我相信WE BELIEVE」特別邀請來自日本的街頭書法藝術家Soyamax曾山尚幸提筆，透過充滿力道的筆畫，精準呈現今年口號的態度，4日賽前於下午3點舉辦「縁筆書家soyamax書法放題」，Soyamax曾山尚幸本人進行書法放題，前100名入場之勇士季票球迷和當日於2樓主場限定店前50名消費者將獲得參加資格。

5日下午2點半舉辦Fubon Angels年度徵選決選，緊接著開賽表演更邀請到「全創作唱跳歌手」鼓鼓呂思緯擔綱演出，首次獻唱勇士專屬必勝單曲「喊聲」，而中場鼓鼓也會帶來兩首膾炙人口的歌曲，透過豐富的場邊活動，讓球迷享受美好的周末假期，5日當天進場球迷皆可獲得勇士輝煌金球衣、富邦金控60週年手燈和加油手舉牌，一同吶喊、讓整座城市再度沸騰。