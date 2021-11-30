農委會主委陳吉仲。（本報系資料照）

距離12月18日四大公投時序越來越近，國民黨團昨(29)日怒批行政院刊登「美牛美豬一樣安全」廣告，嚴重違反行政中立，農委會主委陳吉仲今(30)日表示，政府是當事人兼反方，當然有責任要把所有政策和國人說清楚。

昨日國民黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲、副書記長洪孟楷召開「行政院行政不中立 全面停審111年度中央政府總預算」記者會，針對行政院刊登「美牛美豬一樣安全」廣告，費鴻泰表示，行政院帶頭違反行政不中立，用人民的血汗錢幫美國豬肉商打廣告，更用人民的納稅錢反對人民直接民權，因此昨日停審111年度中央政府總預算，直到行政院長蘇貞昌向全民公開道歉為止。

農委會主委陳吉仲今日於「110年坡地金育獎頒獎典禮」受訪表示，四個公投案中，政府身為當事人與反對方，當然有責任要把所有政策和實際狀況跟所有消費者、農民來報告，2012年馬英九前總統開放並進口40萬公噸美牛後，換算每位國人每年吃進2.7公斤的牛肉，比美豬0.7公斤還要多，而且台灣採日本模式，也就是開放進口，但是國內生產不使用萊克多巴胺，今年開放萊豬以來，因為市場沒有需求，到現在連一塊含萊克多巴胺的豬肉都還沒進口。

他強調，去年國民黨在立法院質詢時，用「價格崩盤」、「整個產業界會受影響」的聳動話語，但國產豬自給率卻上升到了9成3，是加入WTO以後最好的情形，今年豬價也是20年來最好水準，政府有責任將政策與實際情形和全國人民報告，這樣公投結果也才會符合大家期望。