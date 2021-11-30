小蠻（王承嫣）去年與愛情長跑多年的邵翔修成正果，今年8月誕下獅子座北鼻「至尊寶」。卸貨4個多月的小蠻和兒子一同拍攝12月號雜誌封面，她說，「還記得剛生完到月子中心，很多媽媽都希望護理師可以多幫忙照顧小孩，只有我一直問『什麼時候可以帶Baby回房間？』寶寶一回到嬰兒室就跟過去貼在玻璃窗上看，恨不得24小時都跟他黏緊緊。」

小蠻和兒子「至尊寶」拍攝12月號雜誌封面。（嬰兒與母親雜誌提供)

愛孩子的她第一次當媽媽就上手，曾被護理師稱讚很會帶小孩，但面對「石頭奶」這個大魔王也只能舉手投降。「那天早上沒注意，一口氣喝掉3包通乳茶，結果半夜奶量爆衝，痛到不行，只好邊哭邊打電話跟泌乳團隊求救。」她回想當時情況「不但腋下腫兩大塊，連背也腫起來，整個晚上只能舉著手，根本沒辦法睡覺。」

好在這場塞奶危機隔天就順利解決，讓至尊寶可以順利喝到馬麻的ㄋㄟㄋㄟ。小小年紀的他剛出生喝奶就快狠準，小蠻開始親餵後更開啟「人肉吸乳器」模式，喝不夠就猛摳媽媽胸部「催奶」，逼得小蠻只好趕快再補配方奶。

小蠻透露，兒子不但喝奶喝得很猛，也很愛跟她玩，時常假裝吸又把乳頭甩掉，有時還會咬住乳頭左右甩，讓她痛到好氣又好笑。但即便如此，她還是很享受親餵的過程。「這種幸福的連結感無可取代。我想之後至尊寶離乳，我應該會很捨不得。」

至尊寶才4個月就長到8公斤，小蠻欣慰之餘也忍不住吐槽「婆婆從美國買的衣服至尊寶都穿不下，之前帶他去逛街，現場比覺得OK，回家穿上秒變米其林。」大嘆兒子長太快，目前只套得下1歲小孩的衣服，「重量級」體重也讓她痛到肌腱發炎，一度嚴重到連手指都沒辦法彎。

她另一個煩惱是，至尊寶平均3、4天大一次便，便便份量十分驚人，每次都滿到從尿布流出來。小蠻苦笑說，兒子常常屁股洗一洗就炸屎、大便飛得到處都是，現在幫他換衣服都要光著身體，以免又被「屎彈」攻擊。

而邵翔常虧老婆被兒子吃得死死，但他其實比小蠻更寵小孩。家裡一堆玩具都是他的戰利品，最高紀錄一次買了2萬多。「他堅持要超前佈署，除了餐桌餐椅，連鋼琴也準備好了。」夫妻倆光是baby墨鏡就買了三個，還添購同款的全家福運動服和牛仔裝，完全陷入寵娃模式。

邵翔這幾個月把所有育兒技能都學會，舉凡洗澡、按摩、換尿布...什麼都難不倒他。不僅如此，他也開發許多逗小孩的招數，至尊寶每次都樂得咯咯直笑。

「我老公很願意學也很願意做，我都會儘量鼓勵他，就算發現他做錯也不會潑冷水。」小蠻表示，有些太太會嫌先生「不會做」、「礙手礙腳」，但這樣會讓先生更不想做。想要另一半成為神隊友，應該多給他肯定、教他怎麼做可以更好。「我有時很累會跟他說『你顧一下我去睡』，邵翔就自然接手照顧，完全不用我操心。」