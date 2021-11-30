「護國神山」台積電是不少人心中嚮往的企業。一名網友表示，台積電的特色就是薪水高，相對壓力也比較大，但他好奇「在台積電待幾年會想離職？離開的人會後悔嗎？」貼文釣出許多曾在台積電工作的鄉民留言，其中有一派人坦言「很後悔」，原因在於許多系統廠給不起和台積電一樣水平的年薪。

原PO日前於PTT八卦板指出，台積電現在成為台灣最夯的公司，特色就是薪水高，但工作環境也比較高壓，因此好奇問「在台積電工作的人，大部分都待幾年才離開？會後悔太晚離職嗎？或是覺得太衝動，應該要留下？」

疑問曝光後，釣出不少曾經在台積電工作的鄉民留言，「真實的情況是，系統廠不太找台積電出來的，因為給不起差不多的年薪，就算你願意降薪，系統廠也不太敢收，怕待不久」、「台積電出來真的沒人要，我找快1年才找到工作，薪資高根本很多公司不敢請，會找你的真的都外商」、「想離職的真的要三思」、「很後悔，目前積極聯絡同事回鍋設備中」。

不過也有人表示離開台積電後，時間變多、自由度也大幅增加，「我是後悔太晚走，如今走了真是通體舒暢」、「有了台積電經歷後，以後更好找工作」、「台積電經歷還是很好用，跳槽職等也都兩三級跳」、「我是待2年就走，但建議待4到6年，不後悔離開，外面薪水也不差」、「離開完全不後悔，領得差不多，自由度大增，工作內容也不會那麼無趣」。