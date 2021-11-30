晶心科(6533)營運動能強勁，除市場看好的RISC-V快速滲透外，授權金收入最近幾年也將快速成長，加上GDR也完成募資，研發銀彈充足，長線營運成長欲小不易，晶心科今開高震盪，午盤後維持約2%左右的漲幅震盪。

Semico樂觀預估，2020~2025年搭載RISC-V IP之核心數將以年複合式115%快速成長、總量將上看600億顆以上，Counterpoint也看好，2025年RISC-V於物聯網IP市場滲透率將高達28%。晶心科為台灣RISC-V指標廠商，隨著5G、WiFi 6等技術規格升級速度加速，帶領IoT市場將持續成長，相對傳統x86、ARM架構，RISC-V將以其低成本的開源商業模式、以及模組化提供快速設計開發等特性，於IoT市場快速茁壯，未來幾年晶心科將受惠RISC-V產業爆發性成長，RISC-V對營運貢獻將逐年增強。

除RISC-V外，晶心科授權金於在2019~2021年呈現明顯跳升，未來數年權利金收入將展現強勁成長動能。晶心科截至第三季為止，累計商業授權超過200位客戶，總計授權合約超過500份、內嵌晶心科處理器的SoC出貨超過90億顆，2022~2024年晶心科權利金收入也將展現強勁的成長動能。

晶心科目前GDR也完成募資，共計募得1.27億美元、約新台幣35億元，未來將用於開發高階IP以及持續擴充研發團隊。

面對美中關係緊繃，大陸發展半導體自製儼然是未來重大趨勢，晶心科目前大陸營收占比約2~3成，客戶種類繁多、但單一客戶占比不高，應用以物聯網相關為主，故與美國商務部清單制裁方向不同，風險較低。