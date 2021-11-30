唐獎教育基金會近日邀集多位得主參與「亞太國際藥理學會議」，專題演講諸多醫學領域前瞻發展，其中包含來自日本的本庶佑（Tasuku Honjo）提到癌症免疫療法，認為當中還有諸多問題尚待解決，且還得研發更多合併療法，才能更有效治療癌症。岸本忠三（Tadamitsu Kishimoto）則發表從治療關節炎到T細胞療法(CAR-T)當中，找到因應新冠病毒的治療策略，引發關注。

本庶佑在1992年發現T細胞抑制受體PD-1（Programmed cell death protein 1，計畫性死亡-1），在腫瘤逃避機制上，扮演關鍵角色。並在2013年開創癌症免疫療法，被《科學》(Science)雜誌列為年度十大科學突破之首，為癌症免疫治療帶來革命性的重大突破，因此在2018年度榮獲諾貝爾獎生理醫學獎，且於2014獲頒唐獎首屆生技醫藥獎。

本庶佑受邀在「亞太國際藥理學會議」視訊發表「癌症免疫療法的前瞻發展」專題演說，深入淺出地講述癌症免疫治療，就是讓免疫細胞啟動反應，辨識並攻擊癌細胞。

本庶佑表示，2014年起至今，已有20多種癌症疾病採用免疫療法治療，包含黑色素細胞瘤、肺癌、子宮頸癌、食道癌等，且已有超過1000個臨床案例，更重要的是即使中止療程，治療效果仍能持續。

本庶佑也說，醫界從從龐大的癌症基因研究中，找到腫瘤新生抗原（neoantigens），由於腫瘤異質性，單一化療難以清除癌細胞，反而容易導致復發及抗性。但淋巴細胞能同時識別出多種抗原，進而攻擊多種變異的癌細胞，這就是免疫療法比起化療更有效的主因。

本庶佑提到，雖然免疫療法前景看好，但仍有些關鍵問題尚待解決，包含年齡是癌症的風險因子，免疫系統對抗癌細胞的能力，會隨著年紀增長而下降。因此，除了需積極找出生物標記，來預測不同病人對免疫治療療效，相關合併療法的試驗也在進行中，以期讓癌症達到精準治療。

面對疫情持續，新冠病毒更不斷變異，全球各界都在找尋防堵與治療策略。岸本忠三在發表「介白素-6：從關節炎到T細胞療法(CAR-T)與新型冠狀肺炎之應用」專題演講時提到，可用於治療類風濕性關節炎及幼兒型原發性關節炎的單株抗體藥物tocilizumab，已在全球幾項重大臨床試驗也證實，能對新冠重症病患降低使用侵入式呼吸器治療或死亡風險，美國食藥署（FDA）和世界衛生組織（WHO）皆通過緊急授權使用tocilizumab來治療新冠病人。