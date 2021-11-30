歡樂歲末佳節即將來臨，台北遠東香格里拉從繽紛節慶佈置、精心設計豐富的聖誕糕點、節慶禮品、火雞外帶餐，並推出聖誕音樂表演、各餐廳酒廊美味應景佳餚及跨年派對，更有景觀煙火房讓客人歡度佳節。飯店不忘做公益，特別於大廳設置充滿童趣的巨型薑餅城堡旁發起零錢捐款活動，用行動傳遞愛與祝福予需要幫助的團體。同時，飯店敦南廣場也點亮高達40呎的遠東集團聖誕樹，以「同心傳愛，希望滿載」為主題，金色系設計與紅色愛心造型佈置將是敦南商圈最美聖誕打卡點。

台北遠東香格里拉連續多年在大廳打造夢幻童趣的巨型薑餅城堡已經成了聖誕期間熱門打卡點！今年飯店工程與廚藝團隊更是傾力設計這座七米高的城堡，使用超過2000片薑餅、250公斤的麵粉、60公斤的糖霜，由十多位師傅費時近一個月拼裝佈置，色彩繽紛的熱氣球、城堡周圍伴隨著經典歐洲老火車穿梭白雪靄靄的山脈，彩色迷你纜車運行山間，以及靈巧可愛的旋轉木馬，生動營造出銀白聖誕的浪漫氛圍，吸引所有經過的賓客駐足欣賞。

台北遠東香格里拉飯店特別與台灣玩具圖書館協會合作，用二手玩具打造充滿童趣的小天地，從環保及教育出發，致力於分享二手玩具，關懷各個年齡層的族群，在溫暖與歡笑中，共創永續包容的社會。飯店也於大廳設置捐款箱，將愛與溫暖傳遞給各界需要幫助的人。用實際行動支持台灣國際兒童村、臺北市立聯合醫院關懷防疫專款以及台灣咪可斯關懷流浪動物協會，傳遞佳節的愛與祝福給社會上需要幫助的團體。

台北遠東香格里拉The Cake Room也變身為溫馨的薑餅禮品屋，滿屋的薑餅香甜芬芳不僅孩子們興奮不已，更激起大人們的童心，讓人流連忘返選購節慶禮物，德籍甜點主廚法蘭克（Frank Braun）巧手獻上一系列節慶甜點，包含聖誕老人巧克力、企鵝寶寶、聖誕貓頭鷹、國王派等，俏皮討喜又精緻，另有豪華聖誕禮籃，包含多樣香格里拉獨家商品，送禮自用皆宜，節慶限定蛋糕與禮籃需三天前預訂。

除是飯店內各處超有節慶感，台北遠東香格里拉飯店敦南側的遠企廣場與街道也是聖誕氣氛濃厚！高達40呎的「遠東聖誕樹」，今年因應疫情嚴峻，特別以「同心傳愛，希望滿載」為主軸，希望大家用心去體諒、愛護彼此，迎接充滿希望的2022！運用200顆金球及象徵希望的紅色愛心，以金色系的主體視覺設計，為明年帶來更多希望與祝福。每年飯店也參與遠東集團的聖誕點燈活動，今年由遠東集團董事長徐旭東率領關係企業包含台南遠東香格里拉總經理周麗華，偕同主禮嘉賓外交部田中光政務次長、台北市政府蔡炳坤副市長以及50多位外交使節團，共同點亮璀璨耀眼的聖誕樹，為整個敦南商圈更添濃厚聖誕佳節氣氛。

台北遠東香格里拉也準備了一系列歡慶新年的慶典。想避開人潮，擁有私人空間，就選擇入住台北遠東香格里拉101煙火景觀房，輕鬆寫意在舒適寬敞的客房裡獨享絢爛奪目的101跨年煙火。專案包含雙人豐盛早餐、精選紅酒、客房繽紛氣球佈置、品饗迷你吧以及飯店休閒健身設施等尊榮禮遇，須連住兩晚，平均每晚19300元起，外加15.5%服務費及稅金。