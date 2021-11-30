美國女星麥托（Stephanie Matto）因參加實境秀節目《到美國結婚去》走紅，性感身材和直率個性讓她擁有大批死忠粉絲，然而她先前卻出現驚人之舉，在社群平台上販售自己的「屁」，還自爆短短一周就賺進4萬8千美元（約台幣135萬），引來不少網友質疑此消息的真實性。

綜合外媒報導，麥托日前在IG上宣布，她要因應粉絲要求開始販賣「罐裝屁」，還釋出優惠方案，表示前百名顧客可享有半價優惠，每罐售價500美元（約台幣1.3萬元），同時她也拍影片記錄下這段過程，沒想到才2天就進帳4萬8千美元（約台幣135萬元）。

從麥托自拍的宣傳影片能看到，她身穿綠色洋裝，交叉綁帶的設計讓她的豐滿上圍一覽無疑，她對著鏡頭感謝大家的熱烈支持，手上還拿著小玻璃瓶，當場打開試聞，「這是多麼瘋狂的一周，首先感謝大家的下單、提問、支持和厚愛，也希望每個人都有一個美好的感恩節」。

麥托也自誇，能夠短短一周就賣出97罐，獲得那麼多人支持，是因為她身材性感又個性好，然而影片曝光後還是引來不少網友質疑，真的會有人花500美元購買他人的排泄氣體，同時也不解她是如何將氣體裝入罐子裡，更有網友認為這根本不合理，在2天內放97次屁，很可能是身體出現狀況。