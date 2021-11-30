↑馬修古迪在最後一個平安夜》飾演綺拉奈特莉的丈夫。（采昌提供）

36歲的好萊塢女星綺拉奈特莉（Keira Knightley），29日在宣傳新作《最後一個平安夜》時，驚爆自己、丈夫以及6歲與2歲的兩個年幼女兒，都不慎染上新冠肺炎，全家都在隔離中，透露由於先生是無症狀感染，對此洋洋得意，「他認為這是因為他是那種冷水游泳選手，而我不是」，但綺拉的症狀就十分明顯，她無奈地說：「我覺得很像廢人。」

《最後一個平安夜》描繪一場世界末日的環境災難即將在平安夜當晚席捲而來，綺拉透露電影是當時英國因疫情封鎖前兩天才結束拍攝，「片中有些場景，讓人回想起超市貨品短缺的事情。當時我們正在拍攝超市食物耗盡的場景，而在現實生活中，當時的新聞竟也充斥超市所有衛生紙都被掃光的景像，這是我在片場經歷過最奇怪的經驗之一」。

在電影上映前夕染上新冠肺炎，讓綺拉奈特莉顯得十分無奈，她表示在全球疫情蔓延的情況下，拍攝這部關於世界末日的電影，也特別讓人感到不安，甚至曾透露第一次讀劇本時，就大呼劇情雖然幽默，不過其中也「實在太瘋狂了！」並表示：「我們拍攝的最後一個鏡頭，就是末日來臨的場景，所以不論電影或整個事件都已經夠離奇了。」至於片中的末日景像有多驚人，綺拉也賣關子：「因為我們都經歷過疫情，我認為，現在所有人都應該帶著這種經歷來觀賞本片。希望片中的末日不會比現實可怕，雖然這一切都突然變得太猛烈了。」

《最後一個平安夜》由綺拉奈特莉與英倫男神馬修古迪（Matthew Goode）共同主演，是兩人繼《模仿遊戲》、《瞞天機密》之後再度合作，飾演一對鶼鰈情深的夫妻，打算邀約彼此最親密的友人，前來他們的鄉間小屋共進聖誕晚餐，殊不知一場末日浩劫即將朝她們直撲而來。

兩人在片中的兒子找來因《兔嘲男孩》奪下眾多最佳新演員獎肯定的羅曼格里芬戴維斯（Roman Griffin Davis）詮釋，而羅曼的親生母親，正是《最後一個平安夜》導演卡蜜兒格里芬（Camille Griffin）。從事電影工作逾25年的卡蜜兒，以本片成為她的導演處女作，表示是《兔嘲男孩》給了她這個靈感：「因為我的3個兒子都有演《兔嘲男孩》，看到導演塔伊加維迪提（Taika Waititi）用喜劇形式來處理沉重議題，讓我驚嘆他這個點子真是太聰明了，所以讓我想要拍出一部非常黑暗的喜劇。」

卡蜜兒格里芬表示：「我認為本片是種隱喻，我們可以用有趣的方式，去談論嚴肅且重要的問題。把聖誕電影跟末日啟示相結合，對我來說，就是我嘗試要拍出本片的原因，因為我想在談論重要事情的同時，不會讓電影變得無聊或像在上課。」 《最後一個平安夜》將在12月3日在台與美國同步上映。