61歲香港男星鄧梓峰是無線電視旗下藝人，由於他有豐富的節目司儀經驗，被封為TVN御用司儀，曾主持過的典禮節目無數，他結婚多年，育有兩子、兩女，其中兩子還是雙胞胎，大女兒鄧瓊芝（Natalie）因外貌出眾又有攝影才華，近來被外界注意，近日她更在IG分享自己穿比基尼、丁字褲的辣照，大秀逆天長腿。

根據港媒報導，鄧梓峰過去曾移民到加拿大，長大後回流到香港廣播界，又因會德文、法文，工作量不少，1989年到1991年間曾為亞洲電視效命，但後來因高層希望他多花時間當演員，鄧梓峰自認對演戲沒興趣，便跳槽到TVB擔任主持人，並常在電視台的綜合性節目擔任司儀。

鄧瓊芝比基尼辣照流出。（圖／取自《on.cc東網》）

鄧梓峰一向對家人相當保護，也未公開家人合影，但其大女兒鄧瓊芝才貌雙全，4年前從大學畢業後就開始當全職攝影師，目前還是時裝雜誌的攝影師，她外型高挑、臉蛋氣質優雅，相當有名模潛力，然而先前她受邀參加珠寶品牌活動時，則表示沒興趣出道，只是喜歡時尚才會偶爾出馬客串當模特兒。

據《東網》報導，近日有網友起底鄧瓊芝的社群網站，除了可見她的攝影作品集外，也有不少自拍或是私生活的紀錄，其中一組泳裝照，可見她紅色比基尼上身，大秀事業線和傲人上圍，丁字褲更襯托出她的翹臀，加上古銅色的皮膚及42吋長腿，明星基因令人稱羨。