蔡姓男子與妻子結婚10年，去年懷疑妻子與周男有染，自行跟拍蒐證，發現妻子與周男在大街上親吻11秒，並有牽手、靠肩、摸頭等動作，周男則否認同居，並稱親吻只是蔡妻跌倒，攙扶起來時不小心親到，士林地院審結，認為周姓「小王」侵害蔡男配偶權，須賠償40萬，可上訴。

去年10月，妻子以工作為由在外過夜，後來直接在外租屋，直到今年7月，蔡男懷疑妻子外遇，藉故前往探視，意外撞見周男從妻子租屋出離開，又在屋內看到周男的藥袋，認定兩人同居，控告周男侵害配偶權求償100萬元。

法院勘驗蔡男的蒐證影片，畫面男女親吻11秒，並手牽手並肩離開，男子撫摸女子頭部，攬住左肩，女子靠在男子肩膀，且有狀似親吻動作。周男辯稱兩人是「結拜兄妹」，他時常勸蔡妻夫妻吵架要好好談，兩人只是一起吃飯，因疫情關係，暫放個人物品在蔡妻的租屋處，遇到蔡妻洗澡，他才走出去迴避，被蔡男遇到。

判決指出，周男明知蔡妻是有配偶之人，仍逾越普通朋友的社交行為，侵害蔡男的配偶權，導致蔡男精神痛苦，判處應賠償40萬精神慰撫金。