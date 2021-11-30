台鐵11月26日才接獲炸彈恐嚇，今日上午台鐵局人員發現網站上局長信箱遭人寄恐嚇信，揚言從屏東搭車北上炸總統府，台鐵立刻報警並加強巡檢；另有1名男子上午搭乘3167次列車，在南靖站大喊要殺人，幸未傳出人員傷亡。

台鐵局人員今日上午10時許檢查局長信箱時，發現有人寄出恐嚇信，指要從屏東搭莒光號北上，將攜帶球棒、炸彈、開山刀、壓力鍋等去炸總統府。

台鐵表示，已有通報鐵路警察局，目前沒有發現異狀。由於日前才發生過炸彈恐嚇，台鐵說，還不清楚是否為同一人所為，但確實擔心出現模仿效應。

台鐵今上午10時35分，一列3167次列車行駛至南靖站發生旅客持刀攻擊事件，所幸無人受傷，該車停靠嘉義站後，嫌犯遭警方上車制伏，原車次旅客已疏散轉乘3171次，上午11時10分持刀旅客被鐵路警察制伏帶回警局訊問。

上午10時13分，台鐵南靖站有1名男子在3167次列車上大喊要殺人，旅客通報後車站人員報警，鐵路警察在嘉義站將該旅客帶下車調查，未傳出傷亡。