南韓31歲知名男演員高庚杓，2015年因演出夯劇《請回答1988》而打開知名度，沒想到近日正在趕拍電影的他，卻傳出確診消息，讓粉絲們相當驚訝。

根據南韓媒體的報導，高庚杓已完成兩劑的疫苗接種，沒想到仍在接受檢測後發現「突破性感染」，目前已取消所有行程，正在家中自我隔離。而消息一出讓粉絲們相當震驚，因為南韓政府自從宣布11月開始效仿英國等國家「與病毒共存」、鬆綁防疫政策後，南韓的確診人數就不斷往上升，各地也開始出現「突破性感染」的案例。

而女團BLACKPINK中的泰籍成員 Lisa就是其中之一，如今就連高庚杓的經紀公司也在30日發出聲明無奈證實「雖然已經接種兩劑疫苗，上午仍收到確診通報」，讓大眾開始質疑政府的做法是否正確，不少民眾甚至認為政府不該開放餐廳、夜店等公共場合的營業時間。

報導中還提到，高庚杓原本正忙著與劉亞仁、李奎炯、鄭雄仁、朴柱炫、邕聖祐、金成均、文素利、WINNE的宋旻浩等人趕拍Netflix原創電影《首爾大作戰》，但8月份曾傳出工作人員確診因此一度停拍，直到近期才再度開拍，預計將在12月份進行戲份較多的拍攝行程，現在又因高庚杓確診無法上工，其他演員及工作人員也暫停拍攝、接受檢測，使拍攝期恐將再度延長。

另外，南韓另一位男神演員鄭雨盛也在今日宣布確診，但他在26日才剛參加完「青龍電影獎」的頒獎典禮，當時曾與潤娥、鄭秀晶、趙寅成、宋仲基、李光洙、李政宰等多位大咖演員齊聚一堂，讓粉絲們相當擔心明星的身體狀況，也使南韓演藝圈疫情再度拉警報。