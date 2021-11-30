正妹通常桃花運很強，但她們怕的不是找不到伴，而是遇到渣男爛桃花，「啦啦隊女神」巫苡萱臉蛋甜美、身材火辣，但人美命不美，她日前上節目聊到感情受重傷的經驗，透露曾有任男友交往期間大概劈腿了至少10次，即便已分手多時，她至今提起對方，仍氣到話都講不好。

巫苡萱上《小明星大跟班》節目，跟一票情路上都曾被劈腿的來賓們，分享自己悽慘的經歷，她透露曾交往一任男友，對方不斷劈腿又回頭，她知道應該要切斷，但只要對方下跪道歉並可憐地說：「寶貝我再也不會了」，巫苡萱就忍不住心軟，也證明真的很愛對方。

巫苡萱表示，每次的原諒，換來的不是男友的醒悟，而是他越來越大膽的行為，前期他還是斷斷續續的偷吃，到後期直接連續劈腿，講起這事，讓巫苡萱忍不住激動：「我被他氣到我現在話都講不好」。

巫苡萱透露，男方劈腿大膽到愛吃窩邊草，「他劈我們一起開店的員工，還有我們店對面藥妝店的員工」，只能苦笑男方就是老闆類型的人：「他TA滿準確」，巫苡萱表示，她被這樣不斷劈腿劈到崩潰，坦言從根本上的信任感已經不見，而不是走不走得出來的問題，「妳這麼愛一個人，妳這麼相信他，突然一夕之間才知道自己被騙了」，這種悲傷真的很難擺脫。

吳宗憲提問，她是不是會拿自己跟小三相比？巫苡萱坦言會，並且漸漸變得沒自信、自卑，覺得自己是不是真的很糟糕，才沒辦法滿足他、帶給他快樂，且終於提分手後，中途男方還有回頭來找，巫苡萱明知對方有新女友，卻還是接受，反倒「回劈」成了第三者，直到某次男方說要去台中工作，被她發現車票是搭到高雄的，目的是去見網友，巫苡萱才終於下定決心：「這個人我真的不能再原諒他」，這樣切乾淨的過程，花了她整整1年時間，憲哥聽了她的遭遇，不禁心疼，但語重心長表示：「演藝圈這種爛貨也很多啦」。