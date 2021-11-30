沒有喝酒、抽菸習慣，生活作息也很正常，堪稱是「肝病絕緣體」的台中79歲張姓老翁，短短1年體重突然爆瘦10公斤，就醫檢查發現左側肝臟有約5公分大腫瘤，連醫師都很意外；經追問，才發現張男平日喜愛吃花生、也常食用隔夜菜，研判罹病原因與飲食習慣有關。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師許樹湖指出，張男發現自己的體重直直落，心中就察覺身體有異常，今年5月間轉診到亞大醫院治療，當時建議他應手術切除腫瘤，無奈正好遇到疫情警戒，且張男年紀已大，幾經考量，家屬決定先採取保守方式治療。

日前疫情趨緩，張男決定手術解決這顆肝臟腫瘤，醫療團隊評估他的肝功能、腫瘤位置與大小等情況後，採用腹腔鏡手術治療。一般外科主治醫師葉俊杰說，腹腔鏡手術的傷口較小且出血量少，張男手術切除2／3左側肝臟，出血量不到20CC，且術後3天即可下床走路。

葉俊杰說，張男沒有喝酒習慣，過去也沒有B型或C型等肝炎病史，根據臨床經驗，肝病不應該會找上門，經追查其生活習慣後，才知他愛吃花生、可能攝取過多黃麴毒素，再加上個性節儉，吃不完的飯菜總是隔天加熱後再食用，往往一道菜要分3天吃完，而隔夜菜含亞硝酸胺，也是致病原因。

葉俊杰提醒，長期食用剩菜、久置冰箱的食物可能損害肝臟，呼籲民眾想要有彩色的肝，應注意不熬夜、不喝酒、不亂吃來路不明的藥及避免吃隔夜菜與醃漬食品。