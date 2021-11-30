桃園市中壢區龍岡地下道29日晚間將近9點，傳出有民眾遭不明人士潑熱水受傷案件，中壢消防分隊接獲某間中醫診所來電尋求救護車協助，消防人員到場後，發現是一名年約50歲的女性燒燙傷，臉部及胸口都有2度燙傷傷勢，隨後送往林口長庚醫院救治。

據了解，該名女性自稱是街友，當晚行經龍岡地下道附近被人潑灑熱水，因為當下痛到受不了，只好求助附近的中醫診所，診所人員見狀幫忙叫救護車，消防人員抵達，發現女子臉部、胸口都已呈現紅腫、脫皮的狀態，在初步處理後緊急送往林口長庚醫院做後續傷口處理，並無生命大礙。

龍岡地下道位處中壢市區，平常往來車流量大，就算是晚間9點，仍還是有不少車流及人潮，附近也有店家和住宅，在市中心竟傳出有人對街友潑灑熱水導致燙傷也讓附近住戶感到不可思議、議論紛紛，中壢警方則說，目前並未接獲這起事件相關報案，是否是刻意傷人案件以及何人所為，都需要進一步了解。