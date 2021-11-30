美股反彈，台股今(30日)開高震盪，盤中一度站上17500點，上漲200點，明晟（MSCI）指數編纂公司對台股第4季季度調整盤後生效，尾盤爆出千億大量，終場以17427.76點作收，上漲99.67點，成交值4391億元，台積電600元大關得而復失，終場收在596元，上漲3元。

台股開盤上漲41點，以17369.79點開出，在台積電重返600元、聯電漲幅逾4%雙雄領軍下，電子、傳產、金融類股齊揚，推升指數向上拉高越過17500點，來到17503.05點，漲逾160點。

聯電受價格調漲消息激勵，股價勁揚至65.2元，後漲幅收斂，終場收在63.7元，漲幅2.08%，台積電尾盤股價一度翻黑，最後收在596元，上漲3元，聯發科則是開高走低，尾盤收在1010元，險守千元大關，跌幅近2%。

載板三雄股價飆升，對大盤指數做出貢獻，南電股價衝破600元，超越台積電，盤中來到631元，漲逾7%，欣興也漲逾7%，來到229.5元，景碩最高觸及244元。

運輸族群也漲勢凌厲，類股指數漲逾3%，航空雙雄跌深反彈，華航收在26元，漲幅5.05%，長榮航收25.2元，漲逾6%；貨櫃三雄都收紅，長榮以124.5元作收，漲幅3.75%，陽明上漲5%，收在115.5元，萬海收在156.5元，漲逾2%。