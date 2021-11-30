迎接農曆新年，台北萬豪酒店推出冷凍年菜，由逾四十年經歷、曾職掌台灣總統就職晚宴的「國宴主廚」高鋼輝精心設計諸多料理，即日起至2022年2月2日開放訂購，2021年12月31日訂購並付清款項享九折優惠，每筆訂單實付金額滿5000元，享本島單一地址同溫層免運優惠。

台北萬豪年菜品項，包括最具人氣的超值年菜套組，內含精燉多時、濃潤美味的經典花膠佛跳牆、品項豐美的五福臨門品味集、鮮味十足蒜燒海鱸魚、肉香四溢的芝麻香豬肋排、口口過癮的港式臘味飯，全套5688元，還有年年叫好叫座的各式佛跳牆單品，如最招牌的頂級花膠鮑魚佛跳牆、茹素者也能盡興享用的羊肚蕈素佛跳牆，以及相當適合送禮的「宴客樓秘製雙醬」，內含鹹香微辛、堪稱開胃好夥伴的極品XO醬、手工粵式辣醬，以及結合琥珀核桃、麻香堅果及起司爆米花的「萬豪參喜零嘴合」，和最應景的手工港式蘿蔔糕、團團圓圓蜜糕(黑糖桂圓年糕、芝麻年糕)，以及熱銷品項如湯頭清澈卻濃潤美味的清燉和牛腮牛筋湯、牛肉香四溢的冠軍犇牛荷葉糯米飯、萬豪經典牛肉麵、道地港味老廣魚肚雞札，以及香麻可口的牛三寶等，讓民眾整個農曆新年假期從早到晚，午餐、下午茶、晚餐到宵夜，在家隨時輕鬆覆熱，大飽口福。

台北萬豪酒店農曆年菜， 2022年1月3日至2月2日開放提貨。宅配運費另計，單一地址運費為本島300元，離島400元，運費不適用任何優惠。