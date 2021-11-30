美國時事新聞雜誌《外交家》，29日專訪AidData執行長派克斯（Brad Parks）。AidData日前發布研究報告，披露一帶一路(BRI)沿線國家的隱形債務，已高達3850億美元。北京之所以能如此，在於先前大陸海外貸款多半貸給主權國家，如今卻透過國有企業、銀行等第三方途徑，規避了主權政府的帳面債務；然而，這種做法卻如小偷一般，潛入東道國國庫竊取稅金，卻不留任何痕跡。

※高達3850億美元的隱形債務

派克斯認為，「一帶一路倡議」無疑是一段隱性債務上升，主權債務下滑的冒險。在BRI啟動之前，北京大部分的海外貸款都流向中央政府機構，即債務人為主權國家。隨著BRI正式開跑，大陸近70%的海外貸款如今流往國有企業、國有銀行、特殊目的的企業、合資企業與私人部門機構。

換言之，這些債務大多不會出現在低收入與中等收入國家的政府資產負債表上；但這些債務大多數都受到東道國政府顯性或隱性的義務保護，使得公共債務與私人債務之間的界線模糊化。

※透過第三方規避主權債務數字

自1951年以來，世界銀行的債務人報告系統清楚記錄主權國家借款人向外部債權人借貸的實際與潛在借貸數字。結果發現，相較於債務人報告系統的真實數據，低收入與中等收入政府少報了3850億美元的大陸借款。

因為，在絕大多數的案例中，政府不是負責還款的主要借款人。但是，這些隱形的債務借款人政府仍舊負有潛在的還款義務，畢竟只要借款人違約或破產，中央政府就會介入。

在BRI啟動之前，北京大部分的海外貸款都流向中央政府機構，即債務人為主權國家。隨著BRI正式開跑，大陸近70%的海外貸款如今流往國有企業、國有銀行、特殊目的的企業、合資企業與私人部門機構。圖為大陸資助建設的馬爾地夫友誼大橋。(圖/新華社)

印尼的雅加達─萬隆高鐵項目就是最經典的隱形公共債務風險案例。印尼政府想要在不增加政府外債的前提下，為金額高達52.9億美元的大型項目融資，以解決公債的天花板限制問題。

最終，雅加達拍板在公私部門夥伴關係(Public Private Partnership，PPP)的基礎上，為鐵路建設籌措資金。在此精神下，印尼與大陸國營企業成立特殊目的公司(SPV)─「印尼中國高鐵公司」(Kereta Cepat Indonesia China，KCIC）。

中國國家開發銀行向SPV提供高達40億美元的貸款，剩餘的項目款項都由SPV所有者透過股票出資支付。印尼總統佐科威更簽署法令，禁止政府將資金用於該項目。

然而，該項目在實施過程卻出現20億美元的巨額超資。2021年10月，佐科威改變先前做法，簽署新法令授權政府援助。目前印尼政府計畫於2022年自國庫提取2.867億美元，並將資金注入SPV。

※國庫小偷

派克斯警告，雅加達─萬隆高鐵項目提醒世人，應當注意隱性公共債務風險可能帶來的問題，即東道國往往在不透明、間接甚至隱蔽的情況下，承擔著破產風險。

儘管印尼當局一再向納稅人保證，雅加達政府不會為KCIC的債務負責。從狹義來看的確如此沒錯，雖然佐科威總統授權向SPV提供國家資金，卻沒明說SPV可使用國家資金償還債務；但納稅人的稅金流入讓KCIC維持償付能力，或者是透過流動資金進而讓鐵路繼續建設。

除非該鐵路能順利竣工，並且因龐大的運載量創造巨額收益，否則KCIC無法向中國國家開發銀行償還龐大的債務。也因此，印尼政府注入到SPV的任何資金，實際上都代表著一種間接形式的公債。

派克斯總結，隱形債務就向國庫的小偷，他不會正大光明的敲門然後進入；相反的，他從後門偷偷地溜進去，還不留下任何指紋。