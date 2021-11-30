針對澳門賭場大亨「洗米華」周焯華日前被捕，中國媒體今天發表評論說，周焯華是靠「愛國」洗白自己的黑幫，他投資拍攝多部中國主旋律電影，意在昭示自己「閃閃的紅心」。

除了拍攝愛國「主旋律電影」，評論直指，周焯華表忠心的行徑，還包括積極捐助COVID-19疫情剛爆發時的湖北省，以及今年夏季發生嚴重洪災的河南省。

觀察者網今天發表評論指出，周焯華是澳門太陽城集團的幕後老闆，其商業版圖除了這次案發的賭博業務之外，最受人矚目的當屬其控制下的「太陽娛樂文化公司」。

評論提到，2011年初成立的太陽娛樂，是電影出品公司兼經紀公司，成立以來已經投資及製作多達65部電影，其中包括「紅海行動」、「湄公河行動」、「掃毒」、「春嬌救志明」、「殺破狼II」及「殺破狼．貪狼」等知名電影。

評論說，上述電影中，「紅海行動」、「湄公河行動」等片均為中國「主旋律」電影。因此，周焯華涉嫌跨境經營賭博事發後，就有人質疑他利用「愛國電影」洗錢，甚至牽連到電影的相關出品方博納影業，以及經紀公司泰洋川禾等業者。

這篇評論指出，周焯華利用投資拍攝主旋律電影「納投名狀」似是「有跡可循」。是「為了拍給別人，好方便外界看到自己那顆『閃閃的紅心』」。

評論並提到，新華社旗下的經濟參考報在2019年的報導中，曾首次披露周焯華控制的「太陽城網絡賭博平台」。此後，周焯華「一心只向著那一抹喜慶的顏色」，積極參與各類「主流活動」。

這些主流活動包括，太陽城集團在2020年疫情爆發初期，在澳門中聯辦協調下向湖北疫區捐贈澳門幣3000萬元；今年河南暴雨時，周焯華也透過澳門中聯辦，以個人名義向捐款300萬元。

評論強調，周焯華的落網，除了曝光其操縱的龐大賭場生意外，另一層重要的宣示意義是那些「想靠『愛國』洗白自己的黑幫人士，該重新審視一下這個時代了」。（編輯：周慧盈）1101130