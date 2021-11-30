↑路易斯韋恩筆下的未來貓，特徵神預言多啦A夢。（Louis Wain's Cats提供）

↑路易斯韋恩的鞋貓劍客插畫手稿。（Louis Wain's Cats提供）

班奈迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）在新作《天才貓奴畫家》飾演傳奇貓咪畫家路易斯韋恩（Louis Wain），片中他在描述未來貓咪的特徵時說「未來的貓變得更溫馴聰明時，特徵也會改變，牠們的眼睛和頭變得更大，腦部尺寸也增加，牠們會變成藍色，會用後腳站立，用我們的語言跟我們溝通」，神預言機器貓「多啦A夢」，堪稱比多次成功預言的卡通《辛普森家庭》還神。

班奈迪克在片中從年輕演到79歲，由於易斯韋恩天生兔唇，造型設計師為此下了一番功夫，為他準備了兩個鼻子，年輕時期用較小的鼻子，貼上八字鬍蓋住兔唇時，還在鬍子內做出一點疤痕。班奈迪克原本就喜歡畫畫，這次還特別請私人畫師教學，並為戲練就雙手同時畫畫的技巧，他透露：「雙手作畫非常非常的困難，而且我還模仿他的簽名，這是有點毛骨悚然的，但要透過小細節讓自己更貼近那個人，並且活在裡面。」敬業的態度讓導演威爾夏普（Will Sharpe）非常佩服：「他從不喊累。」

路易斯韋恩當年差點成為第一個畫卡通的創作家，可惜年老的時候體力不允許，但他不僅神奇預言到多啦A夢，還是第一個將貓擬人化的插畫家，筆下的喵星人表情豐富從事許多人的活動，也深深影響後世許多貓咪動畫，像是戴著帽子既風流又愛裝無辜的「鞋貓劍客」、又肥又狡猾的「加菲貓」、好奇心重又愛惡作劇的「菲力貓」等原型，都能從韋恩的作品看出端倪。《天才貓奴畫家》將於12月3日在台上映。