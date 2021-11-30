蔡英文總統「論文門」風波持續延燒，旅美學者林環牆今天質疑倫敦政治經濟學院（LSE）內部有一撮人裡應外合配合蔡英文做假；媒體人彭文正則要蔡英文下台，並揚言將對犯罪集團眾人提起告訴；台大名譽教授賀德芬也將對封鎖資料的教育部提起上訴，並將提告教育部長潘文忠「瀆職」。

英國獨立機構「資訊特任官辦公室」（ICO）判決文，引用LSE的最高權力機構校務評議會的說法，否認該校持有蔡英文博士口試委員名單及口試報告，引起嘩然。

賀德芬今天以實體與線上併行方式，連線滯留美國的彭文正與旅美學者林環牆共同召開記者會。

賀德芬懷疑總統蔡英文未取得倫敦政經學院法學博士，向教育部調閱相關資料被以「機密封存30年」為由拒絕；賀德芬提起訴訟，要求法院命令教部提供解密資料，台北高等行政法院日前以「所有請求都無理由」，判決賀德芬敗訴。

賀德芬表示，看到判決書非常失望，她一定會上訴，因為這哪叫判決書，根本就是替行政院去辯護的文件，採取的觀點完全以行政院的觀點為觀點，只是做為遮羞布來掩飾行政單位的各種違法行為。

判決提到，教育部說並沒有封查資料，那只是一場誤會，但賀德芬指出，教育部無論在國會的證詞或正式發布的新聞稿，都說有權利針對其內部的文書，要封鎖多少年就可以封鎖多少年，但各種法規都沒有賦予教育部這樣的權力。

她說，教育部為了要證明自己沒有封查資料，在6月透過法院拋出蔡英文在1984年9月28日親手填寫的履歷表，這提供了非常關鍵的證據，因為在履歷表中填寫的論文題目，與她後來說的題目完全不同。

為此，總統府發言人張惇涵曾表示，履歷表填寫的是蔡英文論文第二部分的題目，賀德芬痛批，這個說法非常荒唐，沒人認為是真實的，之後政治大學也提供一份類似的表格，但論文題目是空白的，她猜測應是原來寫錯用立可白塗掉。

賀德芬質疑，在教育部或是在政大究竟還有多少見不得人的文件？教育部所以把相關資料封鎖30年，最根本的原因也在這裡，因為有太多見不得人的文件是我們不知道。她希望透過上訴，能讓教育部和相關單位，能把這些文件都一一揭露。此外，她也準備要另外打刑事訴訟官司，要控告教育部長潘文忠瀆職，沒有依照法規去公開資訊。

彭文正則表示，總統府宣稱蔡英文的學歷經過LSE的承認與教育部嚴格審查，但在調查團體兩年多來的努力之下，早就證實蔡英文當年是無證書、無論文、無審查的「三無副教授」。呼籲全民連署立即要求詐欺總統下台，並揚言要對幫蔡英文圓謊的犯罪集團眾人提起告訴。

林環牆也表示，LSE的最高權力機構校務評議會，否認持有蔡英文博士口試委員名單及口試報告，但在此之前，LSE內部的法律團隊代表人海恩，卻在去年12月18日提供兩位口試委員Michael J. Elliott和Leonard H. Leigh的名字透過台灣駐英代表處轉交給法務部。

他說，根據海恩的說法，這是從LSE留存蔡英文多達280多項的學生資料中找出來的，如今LSE校務評議會都已否認LSE持有蔡英文的博士口試委員及其他相關資料，那海恩又是如何無中生有，虛構出兩個博士口試委員給台灣的法務部呢？顯然LSE內部有一撮人在裡應外合，提供造假文件，配合蔡英文跨海串供。