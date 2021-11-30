民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友毆打、鎖喉，甚至控制行動，她本人表示是受害者，根據世界衛生組織（WHO）今年3月公布的調查報告，全球女性中，每3人就有1人一生中曾遭遇暴力對待，相當於逾7億女性，此外，女性被恐怖情人暴力相向的經驗更有年輕化趨勢。

英國廣播公司（BBC）今年3月引述WHO報告，指出全球高達7.36億女性，一生中曾經歷過肢體暴力或情色暴力事件，這個數字約是每3名女性就有1人被暴力相向。

1 in 3 women experience violence in their lifetime -- and amid the pandemic, domestic abuse surged worldwide.



On Thursday's Int'l Day to End Violence against Women, @UN_Women explains how YOU can take action: https://t.co/a8FIdFnLfC #16days pic.twitter.com/Ng2GzIfamQ — United Nations (@UN) November 24, 2021

報告指出，這個數字和2013年的調查結果相當，不過卻有個令人擔憂的趨勢－年輕化，調查顯示，15至24歲的女性中，每4人就有1人曾被親密伴侶暴力相向。

親密伴侶施暴是當中最常見的暴力事件類型，6.41億女性表示曾被恐怖情人暴力對待，另外6%女性表示被伴侶以外的人施暴。

報告作者賈西亞－莫雷諾（Claudia Garcia-Moreno）表示，實際受害人可能更多，許多女性可能認為羞恥而不敢通報。

調查也發現，斐濟等大洋洲島國、南亞、及部分非洲等低所得國家的女性，更可能經歷親密伴侶的暴力對待，這些地區的女性中，有37%被施暴。

WHO於2000至2018年間在161個國家進行調查、分析數據，並且在新報告中更新2013年的報告數據。

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