民進黨立委高嘉瑜傳出遭男友毆打、鎖喉，甚至控制行動，她本人表示是受害者，根據世界衛生組織（WHO）今年3月公布的調查報告，全球女性中，每3人就有1人一生中曾遭遇暴力對待，相當於逾7億女性，此外，女性被恐怖情人暴力相向的經驗更有年輕化趨勢。
英國廣播公司（BBC）今年3月引述WHO報告，指出全球高達7.36億女性，一生中曾經歷過肢體暴力或情色暴力事件，這個數字約是每3名女性就有1人被暴力相向。
報告指出，這個數字和2013年的調查結果相當，不過卻有個令人擔憂的趨勢－年輕化，調查顯示，15至24歲的女性中，每4人就有1人曾被親密伴侶暴力相向。
親密伴侶施暴是當中最常見的暴力事件類型，6.41億女性表示曾被恐怖情人暴力對待，另外6%女性表示被伴侶以外的人施暴。
報告作者賈西亞－莫雷諾（Claudia Garcia-Moreno）表示，實際受害人可能更多，許多女性可能認為羞恥而不敢通報。
調查也發現，斐濟等大洋洲島國、南亞、及部分非洲等低所得國家的女性，更可能經歷親密伴侶的暴力對待，這些地區的女性中，有37%被施暴。
WHO於2000至2018年間在161個國家進行調查、分析數據，並且在新報告中更新2013年的報告數據。
★《中時新聞網》提醒您：拒絕家暴，尊重身體自主權，請撥打110、113。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。