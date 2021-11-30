中央流行疫情指揮中心昨天拍板，12月中旬將恢復國內12~17歲青少年族群接種第二劑BNT疫苗，指揮中心今天公布從9月22日開始接種至今，共23人發生心肌炎，以男生居多佔了19人，女性4人，且多在兩週內發生。

指揮中心防疫醫師陳婉青表示，為了瞭解國內青少年接種BNT後發生心肌炎狀況，因此進行初步調查，發現，從9月22日~11月3日以來，接種後發生心肌炎與心包膜炎情況者共23人。

陳婉青表示大部分個案，從接種後到出現症狀多數落在兩週內，會有不舒服症狀發生。青少年族群症狀分佈，以常見的胸悶、胸痛為主，佔八成以上，其他為運動後出現呼吸困難，較少發生發燒或是心肌梗塞。

陳婉青表示，經過比較各國報告，接種mRNA後發生心肌炎或是心包膜炎的國內接種第一劑疫苗後，發生心肌炎與心包膜炎的機率，發生的機率與國際相符，其中以男性居多佔了八成以上，且年齡大多落在30歲以下。70~90%是在接種第二劑後發生。

陳婉青表示，國內12~17歲青少年族群完成第一劑BNT接種者共110萬人。這次共23人發聲心肌炎，發生率非常低。至於第二劑BNT疫苗發生心肌炎的機率，各國會因不同監測體系而結果不同，不過發現只要延長兩劑量接種時間，兩劑量發生的機率就會差不多。但根據美國和以色列兩劑相隔三到四週來看，第二劑發生心肌炎的機率是第一劑的十倍。