訊連(5203)旗下FaceMe Fintech eKYC解決方案獲幣託採用，整合至幣託加密貨幣交易服務中，快速進行數位實名身分驗證(eKYC)，透過訊連FaceMe所提供的身分證真偽辨識、人臉辨識及比對，用戶可於使用幣託服務時，透過刷臉開戶及交易認證，可大幅提升用戶開戶及驗證速度，打造更加的使用者體驗。透過整合FaceMe技術，幣託成為全台第一家提供eKYC的合法加密貨幣交易所。

幣託科技成立於2014年，是一家提供加密貨幣交易所平台的台灣企業，為全球行業信心評級前50大加密貨幣交易平台，用戶可於幣託平台購買、儲存與交易加密貨幣。透過整合訊連FaceMe Fintech eKYC解決方案，幣託開放用戶透過刷臉完成註冊，僅需於開戶驗證流程中，使用手機鏡頭掃描身分證正、反面進行真偽辨識，並進行用戶活體辨識及人臉比對，即可快速完成開戶流程，無需等待人工審核。而於後續交易時，也可透過刷臉方式進行交易認證，大幅提升開戶、交易效率。

幣託集團創辦人暨執行長鄭光泰表示，以往消費者想要在加密貨幣交易所註冊帳號時，必須準備身分證、上傳相關文件，還要拍攝手持證件照片，這一連串傳統KYC流程加上審核，平均耗時10個工作天，傳統註冊流程十分不便，繁瑣的流程甚至降低註冊意願。而透過整合訊連的FaceMe技術，幣託導入的eKYC認證流程不僅優化使用者介面及用戶體驗，同時也落實幣託對於普惠金融。